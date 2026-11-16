English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời sự quốc tế tối 16/11: Ông Zelensky nói Nga đang chuẩn bị các đợt tấn công mới

Thứ Hai, 22:18, 16/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thời sự quốc tế tối 16/11: Ông Zelensky nói Nga đang chuẩn bị các đợt tấn công mới vào Ukraine; Italy phạt Meta 805 triệu euro vì truy cập ảnh, video cá nhân trái phép; Hungary thu giữ hơn 16 triệu euro tiền mặt trong đại án tham nhũng; Khoảnh khắc tàu du lịch Mỹ lật ngang vì va chạm với tàu chở dầu...

Xem thêm: Điện Kremlin lên tiếng về vụ cầu Crimea bị UAV tấn công

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thời sự Quốc tế trưa 16/11: Nga bắn hạ 1.065 UAV, Ukraine tập kích 3 nhà máy
Thời sự Quốc tế trưa 16/11: Nga bắn hạ 1.065 UAV, Ukraine tập kích 3 nhà máy

VOV.VN - Thời sự Quốc tế trưa 16/11 gồm nội dung sau: Nga bắn hạ 1.065 UAV trong 24 giờ, Ukraine tập kích 3 nhà máy; Nga tái khẳng định lập trường đàm phán về Ukraine; Iran khẳng định chưa đàm phán về chương trình hạt nhân với Mỹ...

Thời sự Quốc tế trưa 16/11: Nga bắn hạ 1.065 UAV, Ukraine tập kích 3 nhà máy

Thời sự Quốc tế trưa 16/11: Nga bắn hạ 1.065 UAV, Ukraine tập kích 3 nhà máy

VOV.VN - Thời sự Quốc tế trưa 16/11 gồm nội dung sau: Nga bắn hạ 1.065 UAV trong 24 giờ, Ukraine tập kích 3 nhà máy; Nga tái khẳng định lập trường đàm phán về Ukraine; Iran khẳng định chưa đàm phán về chương trình hạt nhân với Mỹ...

Nga tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine, Kiev đánh sâu vào lãnh thổ Nga
Nga tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine, Kiev đánh sâu vào lãnh thổ Nga

VOV.VN - Nga cho biết các lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông của Ukraine. Trong khi đó, phía Ukraine thông báo đã đẩy lùi nhiều đợt tiến công của Nga trên các mặt trận.

Nga tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine, Kiev đánh sâu vào lãnh thổ Nga

Nga tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine, Kiev đánh sâu vào lãnh thổ Nga

VOV.VN - Nga cho biết các lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông của Ukraine. Trong khi đó, phía Ukraine thông báo đã đẩy lùi nhiều đợt tiến công của Nga trên các mặt trận.

Ukraine và EU thống nhất lộ trình cải cách, thúc đẩy đàm phán gia nhập năm 2027
Ukraine và EU thống nhất lộ trình cải cách, thúc đẩy đàm phán gia nhập năm 2027

VOV.VN - Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất các bước đẩy nhanh cải cách trong những lĩnh vực then chốt, hướng tới đáp ứng các tiêu chí về dân chủ và pháp quyền trong nửa đầu năm 2027, qua đó tạo điều kiện thúc đẩy tiến trình đàm phán gia nhập EU của Kiev.

Ukraine và EU thống nhất lộ trình cải cách, thúc đẩy đàm phán gia nhập năm 2027

Ukraine và EU thống nhất lộ trình cải cách, thúc đẩy đàm phán gia nhập năm 2027

VOV.VN - Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất các bước đẩy nhanh cải cách trong những lĩnh vực then chốt, hướng tới đáp ứng các tiêu chí về dân chủ và pháp quyền trong nửa đầu năm 2027, qua đó tạo điều kiện thúc đẩy tiến trình đàm phán gia nhập EU của Kiev.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ