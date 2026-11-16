Thời sự quốc tế tối 16/11: Ông Zelensky nói Nga đang chuẩn bị các đợt tấn công mới
Thứ Hai, 22:18, 16/11/2026
VOV.VN - Thời sự quốc tế tối 16/11: Ông Zelensky nói Nga đang chuẩn bị các đợt tấn công mới vào Ukraine; Italy phạt Meta 805 triệu euro vì truy cập ảnh, video cá nhân trái phép; Hungary thu giữ hơn 16 triệu euro tiền mặt trong đại án tham nhũng; Khoảnh khắc tàu du lịch Mỹ lật ngang vì va chạm với tàu chở dầu...
VOV.VN - Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhất nhằm vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột toàn diện bùng phát năm 2022. Theo số liệu Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 16/11, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn 1.336 UAV Ukraine tại 16 khu vực.
VOV.VN - Thời sự Quốc tế trưa 16/11 gồm nội dung sau: Nga bắn hạ 1.065 UAV trong 24 giờ, Ukraine tập kích 3 nhà máy; Nga tái khẳng định lập trường đàm phán về Ukraine; Iran khẳng định chưa đàm phán về chương trình hạt nhân với Mỹ...
VOV.VN - Thời sự Quốc tế trưa 16/11 gồm nội dung sau: Nga bắn hạ 1.065 UAV trong 24 giờ, Ukraine tập kích 3 nhà máy; Nga tái khẳng định lập trường đàm phán về Ukraine; Iran khẳng định chưa đàm phán về chương trình hạt nhân với Mỹ...
VOV.VN - Nga cho biết các lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông của Ukraine. Trong khi đó, phía Ukraine thông báo đã đẩy lùi nhiều đợt tiến công của Nga trên các mặt trận.
VOV.VN - Nga cho biết các lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông của Ukraine. Trong khi đó, phía Ukraine thông báo đã đẩy lùi nhiều đợt tiến công của Nga trên các mặt trận.
VOV.VN - Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất các bước đẩy nhanh cải cách trong những lĩnh vực then chốt, hướng tới đáp ứng các tiêu chí về dân chủ và pháp quyền trong nửa đầu năm 2027, qua đó tạo điều kiện thúc đẩy tiến trình đàm phán gia nhập EU của Kiev.
VOV.VN - Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất các bước đẩy nhanh cải cách trong những lĩnh vực then chốt, hướng tới đáp ứng các tiêu chí về dân chủ và pháp quyền trong nửa đầu năm 2027, qua đó tạo điều kiện thúc đẩy tiến trình đàm phán gia nhập EU của Kiev.