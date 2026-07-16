Thời sự quốc tế tối 16/7: Tổng thống Ukraine miễn nhiệm bộ trưởng quốc phòng

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VOV.VN - Quân đội Mỹ đã oanh tạc các mục tiêu của Iran ngày thứ 5 liên tiếp. Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết, đây là đợt tập kích mới nhất nhằm mục đích mà Mỹ gọi là bảo vệ hoạt động vận chuyển hàng hải ở eo biển Hormuz.
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VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei, nói với truyền thông Iran hôm 15/7 rằng Iran sẽ tiếp tục đáp trả “kiên quyết” các cuộc tấn công của Mỹ và không có kế hoạch đàm phán.
VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei, nói với truyền thông Iran hôm 15/7 rằng Iran sẽ tiếp tục đáp trả “kiên quyết” các cuộc tấn công của Mỹ và không có kế hoạch đàm phán.
VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Vance vừa bác bỏ ý tưởng đưa lục quân Mỹ vào Iran để lật đổ chính phủ nước này. Ông cho rằng sự thay đổi chế độ phải đến từ người dân Iran chứ không phải từ quân đội Mỹ.
VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Vance vừa bác bỏ ý tưởng đưa lục quân Mỹ vào Iran để lật đổ chính phủ nước này. Ông cho rằng sự thay đổi chế độ phải đến từ người dân Iran chứ không phải từ quân đội Mỹ.
VOV.VN - Trên lãnh thổ Đức có một nhà máy bí mật của một doanh nghiệp quốc phòng châu Âu, chuyên sản xuất UAV sát thủ để cung cấp cho Ukraine đối đầu với Nga. Nhà máy này phản ánh xu hướng mới trong công nghiệp quốc phòng…
VOV.VN - Trên lãnh thổ Đức có một nhà máy bí mật của một doanh nghiệp quốc phòng châu Âu, chuyên sản xuất UAV sát thủ để cung cấp cho Ukraine đối đầu với Nga. Nhà máy này phản ánh xu hướng mới trong công nghiệp quốc phòng…
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 9/7 cho biết Nga đã tấn công một kho đạn dược trong cuộc tấn công vào tỉnh Kiev hồi đầu tuần này, đồng thời cho biết thêm một cuộc điều tra hình sự đã được khởi động.
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 9/7 cho biết Nga đã tấn công một kho đạn dược trong cuộc tấn công vào tỉnh Kiev hồi đầu tuần này, đồng thời cho biết thêm một cuộc điều tra hình sự đã được khởi động.
VOV.VN - Ở thế yếu hơn, Ukraine buộc phải thực hiện những nỗ lực như chiến dịch máy bay không người lái (UAV) bí mật do tình báo quốc phòng nước này triển khai để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga.
VOV.VN - Ở thế yếu hơn, Ukraine buộc phải thực hiện những nỗ lực như chiến dịch máy bay không người lái (UAV) bí mật do tình báo quốc phòng nước này triển khai để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga.
VOV.VN - Iran được cho là đã yêu cầu lực lượng Houthi chuẩn bị phong tỏa Biển Đỏ nếu Mỹ tấn công mạng lưới điện của nước này. Kịch bản này có thể khiến hai tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược của Trung Đông cùng lúc rơi vào khủng hoảng.
VOV.VN - Iran được cho là đã yêu cầu lực lượng Houthi chuẩn bị phong tỏa Biển Đỏ nếu Mỹ tấn công mạng lưới điện của nước này. Kịch bản này có thể khiến hai tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược của Trung Đông cùng lúc rơi vào khủng hoảng.
VOV.VN - Máy bay Mỹ dùng tên lửa Hellfire vô hiệu hóa tàu chở dầu hướng tới Iran. Con tàu bị cáo buộc tìm cách vượt vòng phong tỏa mà Washington áp đặt với Tehran.
VOV.VN - Máy bay Mỹ dùng tên lửa Hellfire vô hiệu hóa tàu chở dầu hướng tới Iran. Con tàu bị cáo buộc tìm cách vượt vòng phong tỏa mà Washington áp đặt với Tehran.