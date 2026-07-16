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Thời sự quốc tế tối 16/7: Tổng thống Ukraine miễn nhiệm bộ trưởng quốc phòng

Thứ Năm, 21:50, 16/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Zelensky miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine sau 6 tháng tại vị; Ukraine tung video phá hủy trực thăng Mi-28 trên bầu trời Nga; Mỹ không kích Iran ngày thứ 5 liên tiếp; Iran tuyên bố sẽ triệt tiêu năng lực tấn công của Mỹ ở Trung Đông…

Xem thêm:

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PV/VOV.VN
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