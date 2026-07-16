Thời sự quốc tế tối 16/7: Tổng thống Ukraine miễn nhiệm bộ trưởng quốc phòng

Phó Tổng thống Mỹ loại bỏ khả năng dùng vũ lực để lật đổ chế độ tại Iran

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Vance vừa bác bỏ ý tưởng đưa lục quân Mỹ vào Iran để lật đổ chính phủ nước này. Ông cho rằng sự thay đổi chế độ phải đến từ người dân Iran chứ không phải từ quân đội Mỹ.