Thời sự quốc tế tối 17/10: WHO nâng mức sẵn sàng ứng phó Ebola tại 22 quốc gia
Thứ Bảy, 21:46, 17/10/2026
VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Ebola, giữa bối cảnh bóng ma xung đột vũ trang và làn sóng ly tán đang đe dọa sinh mạng của hàng triệu người.
VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 25/9, cho biết, đợt bùng phát dịch Ebola do virus Bundibugyo gây ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã lan rộng sang 2 khu vực y tế nữa, nâng tổng số ca nhiễm lên 63 khu vực tại 7 tỉnh.
VOV.VN - Anh ngày 1/9 thông báo viện trợ bổ sung hơn 50 triệu bảng (gần 68 triệu USD) nhằm hỗ trợ Cộng hòa Dân chủ Congo kiểm soát đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này, khi số ca mắc được xác nhận đã vượt 6.000.
VOV.VN - Anh ngày 1/9 thông báo viện trợ bổ sung hơn 50 triệu bảng (gần 68 triệu USD) nhằm hỗ trợ Cộng hòa Dân chủ Congo kiểm soát đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này, khi số ca mắc được xác nhận đã vượt 6.000.
VOV.VN - Liên hợp quốc cảnh báo dịch Ebola tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục lây lan nhanh, với tổng số ca mắc đã vượt 4.000, trong đó 1.850 người tử vong. Phụ nữ và trẻ em đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt tại tỉnh Ituri.
VOV.VN - Liên hợp quốc cảnh báo dịch Ebola tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục lây lan nhanh, với tổng số ca mắc đã vượt 4.000, trong đó 1.850 người tử vong. Phụ nữ và trẻ em đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt tại tỉnh Ituri.