Đài Fox ngày 15/11 đưa tin Đại sứ quán Iran tại Nam Phi mới đây đã công khai ảnh và danh tính của 2 sĩ quan hải quân Mỹ được cho là có liên quan đến vụ không kích ở Minab, kèm theo cảnh báo: "Chúng tôi sẽ tìm ra các người".

Theo đó, hai sĩ quan Mỹ bị Iran nêu tên là Thiếu tá Leigh R. Tate, chỉ huy tàu khu trục USS Spruance và Trung tá Jeffrey E. York, sĩ quan điều hành con tàu. Trước đó, 2 sĩ quan này bị Tehran cáo buộc là người đã trực tiếp ra lệnh phóng tên lửa Tomahawk nhằm vào một trường học ở Minab, miền nam Iran, khiến gần 170 dân thường thiệt mạng.

Tuyên bố của Đại sứ quán Iran tại Nam Phi được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng cảnh báo Tehran không nên nhắm vào các quan chức cấp cao của Washington. "Nếu làm như vậy, họ sẽ không tồn tại được lâu nữa", ông Trump nhấn mạnh.