Xem thêm:
>> Iran tìm mua S-400 Triumf của Nga nhằm sẵn sàng đối phó Mỹ và Israel
>> Khó khăn lớn của ông Trump khi tìm cách giải quyết cuộc chiến Iran
VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố đã ngăn chặn thành công một âm mưu tấn công quy mô lớn của Ukraine bằng các thiết bị không người lái hải quân nhắm vào các tàu quân sự và thương mại ở biển Caspi.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Bình luận của bạn đang được xem xét
Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s
VOV.VN - Tờ New York Times hôm 10/11 đưa tin, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent mới đây đã phải rời khỏi nhà riêng và chuyển vào một căn cứ quân sự sau khi xuất hiện những lời đe dọa từ phía Iran nhằm vào tính mạng của quan chức Mỹ này.
VOV.VN - Tờ New York Times hôm 10/11 đưa tin, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent mới đây đã phải rời khỏi nhà riêng và chuyển vào một căn cứ quân sự sau khi xuất hiện những lời đe dọa từ phía Iran nhằm vào tính mạng của quan chức Mỹ này.
VOV.VN - Pháp đã triệu tập đại sứ Iran hôm 10/11 sau khi cáo buộc Tehran thực hiện một cuộc tấn công mạng khiến hệ thống tủ lạnh tại hàng trăm siêu thị nước này ngừng hoạt động. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cảnh báo, Paris có thể đáp trả bằng các biện pháp trên không gian mạng.
VOV.VN - Pháp đã triệu tập đại sứ Iran hôm 10/11 sau khi cáo buộc Tehran thực hiện một cuộc tấn công mạng khiến hệ thống tủ lạnh tại hàng trăm siêu thị nước này ngừng hoạt động. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cảnh báo, Paris có thể đáp trả bằng các biện pháp trên không gian mạng.
VOV.VN - Ông JD Vance tìm cách tách biệt bản thân khỏi cuộc chiến tại Iran sau thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Mỹ giữa nhiệm kỳ năm nay.
VOV.VN - Ông JD Vance tìm cách tách biệt bản thân khỏi cuộc chiến tại Iran sau thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Mỹ giữa nhiệm kỳ năm nay.
VOV.VN - Giới quan sát nhận định: Sau bước lùi của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Mỹ giữa nhiệm kỳ 2026, chính quyền Tổng thống Trump có thể trở nên đặc biệt cứng rắn đối với hồ sơ Iran và Ukraine.
VOV.VN - Giới quan sát nhận định: Sau bước lùi của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Mỹ giữa nhiệm kỳ 2026, chính quyền Tổng thống Trump có thể trở nên đặc biệt cứng rắn đối với hồ sơ Iran và Ukraine.
VOV.VN - Bahrain sáng 18/11 phát cảnh báo về nguy cơ đe dọa và khuyến cáo người dân nhanh chóng di chuyển đến địa điểm an toàn gần nhất, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau các cuộc đấu hỏa lực giữa Mỹ và Iran. Cảnh báo được dỡ bỏ gần 1 giờ khi giới chức Bahrain xác định tình hình đã an toàn.
VOV.VN - Bahrain sáng 18/11 phát cảnh báo về nguy cơ đe dọa và khuyến cáo người dân nhanh chóng di chuyển đến địa điểm an toàn gần nhất, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau các cuộc đấu hỏa lực giữa Mỹ và Iran. Cảnh báo được dỡ bỏ gần 1 giờ khi giới chức Bahrain xác định tình hình đã an toàn.
VOV.VN - Giới chức Iran đêm qua xác nhận hòn đảo lớn nhất của nước này trên vịnh Ba Tư, đã bị quân đội Mỹ tấn công.
VOV.VN - Giới chức Iran đêm qua xác nhận hòn đảo lớn nhất của nước này trên vịnh Ba Tư, đã bị quân đội Mỹ tấn công.