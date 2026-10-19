Thời sự quốc tế tối 19/10: Iran cảnh báo đáp trả cứng rắn hơn với Mỹ và Israel
Thứ Hai, 20:17, 19/10/2026
VOV.VN - Thời sự quốc tế tối 19/10: Iran cảnh báo đáp trả cứng rắn hơn nếu Mỹ, Israel 'toan tính sai lầm'; Thủ tướng Israel cho rằng Mỹ là 'mục tiêu thực sự của Iran'; Mỹ khuyến cáo công dân ở Trung Đông đề cao cảnh giác; Ông Trump công khai ủng hộ Thủ tướng Netanyahu tái đắc cử tại Israel...
VOV.VN - Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cuối tuần qua cho biết, một siêu tàu chở dầu thứ hai bị cáo buộc vi phạm quy định hàng hải đã phát nổ sau khi va phải thủy lôi ở eo biển Hormuz, chỉ vài giờ sau một vụ việc tương tự.
VOV.VN - Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cuối tuần qua cho biết, một siêu tàu chở dầu thứ hai bị cáo buộc vi phạm quy định hàng hải đã phát nổ sau khi va phải thủy lôi ở eo biển Hormuz, chỉ vài giờ sau một vụ việc tương tự.
VOV.VN - Giữa lúc Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump đang đối mặt với tình thế bế tắc nghiêm trọng trong nỗ lực hạ giá dầu và nhiên liệu trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11 thì Iran ngày càng tỏ ra tự tin trong việc ứng phó với Mỹ cả về quân sự lẫn ngoại giao.
VOV.VN - Giữa lúc Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump đang đối mặt với tình thế bế tắc nghiêm trọng trong nỗ lực hạ giá dầu và nhiên liệu trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11 thì Iran ngày càng tỏ ra tự tin trong việc ứng phó với Mỹ cả về quân sự lẫn ngoại giao.
VOV.VN - Ngày 19/10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sẽ có chuyến thăm làm việc tới Iran, nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, đồng thời trao đổi về tình hình Trung Đông và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.
VOV.VN - Ngày 19/10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sẽ có chuyến thăm làm việc tới Iran, nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, đồng thời trao đổi về tình hình Trung Đông và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.