Thời sự quốc tế tối 19/11: Ông Trump và ông Putin thảo luận về Ukraine bên lề APEC
Thứ Năm, 21:56, 19/11/2026
VOV.VN - Ông Trump gặp ông Putin bên lề hội nghị APEC với trọng tâm là vấn đề Ukraine. Tổng thống Trump đề nghị Trung Quốc cùng Mỹ thúc đẩy chấm dứt xung đột Ukraine. Lãnh đạo Mỹ - Trung đưa ra thông điệp về AI.
VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/11 tuyên bố Moscow sẽ không tiếp tục xem xét khả năng tạm ngừng các cuộc tấn công tại Biển Đen hoặc nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, sau các cuộc tập kích nhằm vào cây cầu nối Nga với bán đảo Crimea.
VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/11 tuyên bố Moscow sẽ không tiếp tục xem xét khả năng tạm ngừng các cuộc tấn công tại Biển Đen hoặc nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, sau các cuộc tập kích nhằm vào cây cầu nối Nga với bán đảo Crimea.
VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/11 tuyên bố Moscow sẽ không tiếp tục xem xét khả năng tạm ngừng các cuộc tấn công tại Biển Đen hoặc nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, sau các cuộc tập kích nhằm vào cây cầu nối Nga với bán đảo Crimea.
VOV.VN - Trợ lý chính sách đối ngoại của điện Kremlin, Yuri Ushakov, hôm 19/11 cho biết, xung đột vũ trang ở Ukraine đã chi phối cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
VOV.VN - Trợ lý chính sách đối ngoại của điện Kremlin, Yuri Ushakov, hôm 19/11 cho biết, xung đột vũ trang ở Ukraine đã chi phối cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.