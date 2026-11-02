Thời sự quốc tế tối 2/11: Ông Trump điện đàm với Thủ tướng Israel về Iran
Thứ Hai, 21:52, 02/11/2026
VOV.VN - Ông Trump xác nhận điện đàm với Thủ tướng Israel về vấn đề Iran. Ông Zelensky sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Putin ở Thổ Nhĩ Kỳ. UAV cảm tử Ukraine bắn cháy pháo phản lực Grad của Nga ở tiền tuyến.
VOV.VN - Các cuộc tấn công bằng UAV liên tiếp nhằm vào lãnh thổ Nga đang gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không dân dụng, khiến hàng trăm chuyến bay bị hoãn, hủy hoặc chuyển hướng, nhiều sân bay phải hạn chế hoạt động và sơ tán hành khách.
VOV.VN - Người dân tại khu vực Kherson ở đông nam Ukraine hôm 1/11/2026 đã chuẩn bị cho sự kết thúc của một lệnh ngừng bắn cục bộ - thỏa thuận đình chiến đáng kể nhất giữa Kiev và Moscow kể từ khi Nga bắt đầu cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine cách đây gần 5 năm.
VOV.VN - Người dân tại khu vực Kherson ở đông nam Ukraine hôm 1/11/2026 đã chuẩn bị cho sự kết thúc của một lệnh ngừng bắn cục bộ - thỏa thuận đình chiến đáng kể nhất giữa Kiev và Moscow kể từ khi Nga bắt đầu cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine cách đây gần 5 năm.