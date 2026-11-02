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Thời sự quốc tế tối 2/11: Ông Trump điện đàm với Thủ tướng Israel về Iran

Thứ Hai, 21:52, 02/11/2026
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VOV.VN - Ông Trump xác nhận điện đàm với Thủ tướng Israel về vấn đề Iran. Ông Zelensky sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Putin ở Thổ Nhĩ Kỳ. UAV cảm tử Ukraine bắn cháy pháo phản lực Grad của Nga ở tiền tuyến.

Xem thêm: Cơ quan an ninh Nga bắt giữ nghi phạm đe dọa tấn công khủng bố tại Moscow

PV/VOV.VN
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