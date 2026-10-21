Thời sự quốc tế tối 21/10: Mỹ, Ấn Độ tiến sát thỏa thuận thương mại mới

VOV.VN - Ngoại trưởng Marco Rubio ngày 20/10 cho biết Mỹ và Ấn Độ đang tiến rất gần đến việc hoàn tất một thỏa thuận thương mại song phương, trong bối cảnh hai nước tăng cường hợp tác kinh tế, quốc phòng và an ninh năng lượng.
VOV.VN - Ngoại trưởng Marco Rubio ngày 20/10 cho biết Mỹ và Ấn Độ đang tiến rất gần đến việc hoàn tất một thỏa thuận thương mại song phương, trong bối cảnh hai nước tăng cường hợp tác kinh tế, quốc phòng và an ninh năng lượng.
VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran chiều nay thông báo 2 tàu chở dầu nước ngoài đã bị trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, quốc tịch các tàu cũng như tình trạng thủy thủ đoàn, không được đề cập.
VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran chiều nay thông báo 2 tàu chở dầu nước ngoài đã bị trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, quốc tịch các tàu cũng như tình trạng thủy thủ đoàn, không được đề cập.