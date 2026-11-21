Ngày 20/11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov bác bỏ ý tưởng cung cấp cho Ukraine các bảo đảm an ninh tương tự cơ chế phòng thủ tập thể của NATO.

Theo hãng thông tấn Interfax, ông Ryabkov nhấn mạnh Moscow không thể chấp nhận bất kỳ hình thức nào khiến Ukraine trở thành "một dạng thành viên không chính thức” của NATO.

Phản ứng của Nga được đưa ra 1 ngày sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh ở Berlin rằng, vấn đề Ukraine gia nhập NATO cần được đưa ra thảo luận trở lại.