Thời sự quốc tế tối 21/11: Nga bác đề xuất bảo đảm an ninh kiểu NATO cho Ukraine
VOV.VN - Nga tuyên bố không chấp nhận bất kỳ giải pháp nào có thể đưa Ukraine trở thành thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trên thực tế, sau khi Mỹ đề cập khả năng áp dụng cơ chế bảo đảm an ninh tương tự điều khoản phòng thủ tập thể của liên minh này cho Kiev.
Ngày 20/11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov bác bỏ ý tưởng cung cấp cho Ukraine các bảo đảm an ninh tương tự cơ chế phòng thủ tập thể của NATO.
Theo hãng thông tấn Interfax, ông Ryabkov nhấn mạnh Moscow không thể chấp nhận bất kỳ hình thức nào khiến Ukraine trở thành "một dạng thành viên không chính thức” của NATO.
Phản ứng của Nga được đưa ra 1 ngày sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh ở Berlin rằng, vấn đề Ukraine gia nhập NATO cần được đưa ra thảo luận trở lại.