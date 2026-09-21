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Thời sự quốc tế tối 21/9: Hungary - Ukraine tính xây kho nhiên liệu gần biên giới

Thứ Hai, 21:45, 21/09/2026
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VOV.VN - Ngày 20/9, Naftogaz và MOL ký biên bản ghi nhớ về phát triển kho dự trữ nhiên liệu tại Hungary, gần biên giới Ukraine, nhằm tăng nguồn dự trữ và giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Xem thêm:

>> Kremlin phản ứng trước cuộc tập kích của Ukraine đúng dịp bầu cử Nga

>> Hungary chặn kế hoạch đẩy nhanh tiến trình gia nhập EU của Ukraine

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>> Nga khẳng định không cần tổng động viên cho xung đột Ukraine

PV/VOV.VN
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