Xem thêm:
>> Nóng hội đàm Mỹ - Nga - Trung: Xóa bỏ vũ khí hạt nhân, củng cố luật pháp quốc tế
>> Vì sao máy nghe lén và tin tặc không xâm nhập nổi hệ thống của Putin?
VOV.VN - Iran tuyên bố bắn trúng tiêm kích F-16 của Mỹ trên eo biển Hormuz. Bahrain đánh chặn nhiều vũ khí của Iran. Trực thăng nã đạn dữ dội, quân đội Mexico tóm gọn trùm ma túy.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Bình luận của bạn đang được xem xét
Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s
VOV.VN - Các quan chức địa phương cho biết, Nga tiến hành một cuộc tập kích vào trung tâm thành phố Kryvyi Rih - quê hương của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensk, hôm 21/11/2026. Trong khi đó, ông Zelensky tái khẳng định quyết tâm của Ukraine trong việc gia nhập NATO.
VOV.VN - Các quan chức địa phương cho biết, Nga tiến hành một cuộc tập kích vào trung tâm thành phố Kryvyi Rih - quê hương của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensk, hôm 21/11/2026. Trong khi đó, ông Zelensky tái khẳng định quyết tâm của Ukraine trong việc gia nhập NATO.
VOV.VN - Một tàu chở hàng của Nga đã bị các thiết bị bay không người lái (drone) tấn công và bốc cháy trên biển Baltic hôm 21/11. Phía Phần Lan cho biết đây nhiều khả năng đây là một cuộc tấn công do Ukraine thực hiện. Sau đó, con tàu đã trôi dạt vào vùng biển của Phần Lan.
VOV.VN - Một tàu chở hàng của Nga đã bị các thiết bị bay không người lái (drone) tấn công và bốc cháy trên biển Baltic hôm 21/11. Phía Phần Lan cho biết đây nhiều khả năng đây là một cuộc tấn công do Ukraine thực hiện. Sau đó, con tàu đã trôi dạt vào vùng biển của Phần Lan.
VOV.VN - Ukraine đã thực hiện đòn tấn công lớn thứ 4 vào cây cầu Kerch trị giá 4 tỷ USD của Nga nối bán đảo Crimea với đất liền Nga. Tại sao đây vẫn là mục tiêu hàng đầu của Kiev?
VOV.VN - Ukraine đã thực hiện đòn tấn công lớn thứ 4 vào cây cầu Kerch trị giá 4 tỷ USD của Nga nối bán đảo Crimea với đất liền Nga. Tại sao đây vẫn là mục tiêu hàng đầu của Kiev?
VOV.VN - Từng thẳng thừng bác bỏ ý định mua hệ thống phòng không S-400 Triumf từ Nga, song các báo cáo mới cho thấy Iran lại đang rất quan tâm đến việc tái thiết mạng lưới phòng không của mình bằng hệ thống này.
VOV.VN - Từng thẳng thừng bác bỏ ý định mua hệ thống phòng không S-400 Triumf từ Nga, song các báo cáo mới cho thấy Iran lại đang rất quan tâm đến việc tái thiết mạng lưới phòng không của mình bằng hệ thống này.
VOV.VN - Tờ New York Times hôm 10/11 đưa tin, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent mới đây đã phải rời khỏi nhà riêng và chuyển vào một căn cứ quân sự sau khi xuất hiện những lời đe dọa từ phía Iran nhằm vào tính mạng của quan chức Mỹ này.
VOV.VN - Tờ New York Times hôm 10/11 đưa tin, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent mới đây đã phải rời khỏi nhà riêng và chuyển vào một căn cứ quân sự sau khi xuất hiện những lời đe dọa từ phía Iran nhằm vào tính mạng của quan chức Mỹ này.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump không có lựa chọn nào thực sự tốt trong nỗ lực tìm lối thoát khỏi cuộc xung đột Iran vốn đang vấp phải sự phản đối dữ dội từ công chúng. Tuy nhiên, ông vẫn còn một vài phương án để cân nhắc.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump không có lựa chọn nào thực sự tốt trong nỗ lực tìm lối thoát khỏi cuộc xung đột Iran vốn đang vấp phải sự phản đối dữ dội từ công chúng. Tuy nhiên, ông vẫn còn một vài phương án để cân nhắc.
VOV.VN - Iran từng “khuynh đảo” nền kinh tế toàn cầu bằng đòn phong tỏa eo biển yết hầu Hormuz. Nhưng hiện nay, dường như lá bài Hormuz này không còn nhiều hiệu nghiệm, nhất là khi Mỹ triển khai một chiến dịch kinh tế quy mô lớn chống lại quốc gia Tây Á này.
VOV.VN - Iran từng “khuynh đảo” nền kinh tế toàn cầu bằng đòn phong tỏa eo biển yết hầu Hormuz. Nhưng hiện nay, dường như lá bài Hormuz này không còn nhiều hiệu nghiệm, nhất là khi Mỹ triển khai một chiến dịch kinh tế quy mô lớn chống lại quốc gia Tây Á này.