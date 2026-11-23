VOV.VN - Theo dự báo của bộ phận phân tích bầu cử, cuộc bầu cử năm 2026 sẽ ghi dấu nhiều cột mốc lịch sử, trong đó có việc bầu ra nữ thống đốc người da màu đầu tiên và nam thượng nghị sĩ công khai đồng tính đầu tiên trong lịch sử Mỹ.
Xem thêm: Bầu cử Mỹ 2026: Cái giá từ những lựa chọn của Tổng thống Trump
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Bình luận của bạn đang được xem xét
Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt với sức ép ngày càng gia tăng từ chính các thành viên Đảng Cộng hòa, yêu cầu ông điều chỉnh đường lối sau thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt với sức ép ngày càng gia tăng từ chính các thành viên Đảng Cộng hòa, yêu cầu ông điều chỉnh đường lối sau thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
VOV.VN - Cuộc bầu cử giữa kỳ hôm 3/11 được xem là một bước ngoặt đáng chú ý trong nền chính trị Mỹ, phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong lựa chọn của cử tri và những thách thức mà Tổng thống Donald Trump cùng Đảng Cộng hòa đang đối mặt.
VOV.VN - Cuộc bầu cử giữa kỳ hôm 3/11 được xem là một bước ngoặt đáng chú ý trong nền chính trị Mỹ, phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong lựa chọn của cử tri và những thách thức mà Tổng thống Donald Trump cùng Đảng Cộng hòa đang đối mặt.
VOV.VN - Mỹ tấn công đảo Qeshm của Iran ngay trước bầu cử giữa nhiệm kỳ, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng tại eo biển Hormuz.
VOV.VN - Mỹ tấn công đảo Qeshm của Iran ngay trước bầu cử giữa nhiệm kỳ, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng tại eo biển Hormuz.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy mạnh nỗ lực giúp đảng Cộng hòa duy trì thế đa số tại Quốc hội trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy mạnh nỗ lực giúp đảng Cộng hòa duy trì thế đa số tại Quốc hội trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.
VOV.VN - Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 có thể làm thay đổi cán cân quyền lực tại Quốc hội Mỹ, đặt Tổng thống Trump trước phép thử chính trị quan trọng.
VOV.VN - Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 có thể làm thay đổi cán cân quyền lực tại Quốc hội Mỹ, đặt Tổng thống Trump trước phép thử chính trị quan trọng.