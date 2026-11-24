Thời sự quốc tế tối 24/11: Cơn sốt Nvidia khi CEO Jensen Huang trở lại
Thứ Ba, 20:36, 24/11/2026
VOV.VN - Bản tin thời sự quốc tế tối 24/11 có các tin tức đáng chú ý: Cơn sốt Nvidia khi CEO Jensen Huang trở lại; Đảng Dân chủ Mỹ công bố kế hoạch tổ chức 12 cuộc tranh luận sơ bộ; Tổng thống Iran làm việc trong bóng tối để kêu gọi người dân tiết kiệm điện; Các cảng của Mỹ bị tấn công mạng hàng nghìn cuộc mỗi ngày...
VOV.VN - Chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong phiên 23/11 sau khi ông Jensen Huang được phục chức CEO Nvidia. Cổ phiếu hãng chip này tăng 31%, giúp vốn hóa tăng thêm khoảng 950 tỷ USD, trong khi Nasdaq 100 và S&P 500 lần lượt tăng 6,5% và 4,7%.
VOV.VN - Hôm 17/11, tập đoàn Nvidia đã bác bỏ đề nghị quay lại vị trí CEO của ông Jensen Huang. Quyết định này tạm thời khép lại khả năng tái bổ nhiệm vị tỷ phú nổi tiếng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) bất chấp áp lực từ Thung lũng Silicon và sự ủng hộ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
VOV.VN - Hôm 17/11, tập đoàn Nvidia đã bác bỏ đề nghị quay lại vị trí CEO của ông Jensen Huang. Quyết định này tạm thời khép lại khả năng tái bổ nhiệm vị tỷ phú nổi tiếng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) bất chấp áp lực từ Thung lũng Silicon và sự ủng hộ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.