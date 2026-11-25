Thời sự quốc tế tối 25/11: Ukraine xác nhận tấn công tàu Nga ở Vịnh Phần Lan
Thứ Tư, 20:22, 25/11/2026
VOV.VN - Ukraine xác nhận tấn công tàu Nga ở Vịnh Phần Lan. Tổng thống Ukraine bác đề xuất tới Moscow đàm phán của Tổng thống Belarus. Tổng thống Putin cảnh báo Nga chắc chắn đáp trả các vụ tấn công nhà máy lọc dầu.
VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/11 tuyên bố Moscow sẽ có biện pháp trả đũa sau khi Ukraine tiếp tục tấn công các cơ sở lọc dầu của Nga, bất chấp lời kêu gọi kiềm chế từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
VOV.VN - Xung đột Nga - Ukraine đang có dấu hiệu lan rộng mạnh mẽ ra ngoài chiến trường truyền thống, vươn tới các tuyến hàng hải chiến lược tại Địa Trung Hải, biển Baltic và khu vực Bắc Phi, khi Ukraine liên tiếp tấn công các tàu quân sự và tàu hậu cần của Nga trên nhiều tuyến hàng hải quốc tế.
VOV.VN - Xung đột Nga - Ukraine đang có dấu hiệu lan rộng mạnh mẽ ra ngoài chiến trường truyền thống, vươn tới các tuyến hàng hải chiến lược tại Địa Trung Hải, biển Baltic và khu vực Bắc Phi, khi Ukraine liên tiếp tấn công các tàu quân sự và tàu hậu cần của Nga trên nhiều tuyến hàng hải quốc tế.
VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/11 tuyên bố Moscow sẽ có biện pháp trả đũa sau khi Ukraine tiếp tục tấn công các cơ sở lọc dầu của Nga, bất chấp lời kêu gọi kiềm chế từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/11 tuyên bố Moscow sẽ có biện pháp trả đũa sau khi Ukraine tiếp tục tấn công các cơ sở lọc dầu của Nga, bất chấp lời kêu gọi kiềm chế từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.