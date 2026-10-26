Thời sự quốc tế tối 26/10: Ukraine kỳ vọng hòa đàm với Nga

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VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin cho rằng làn sóng biểu tình gần đây tại Tây Âu là hệ quả từ điều mà ông gọi là những sai lầm của Liên minh châu Âu (EU). Ông nói thêm rằng các quốc gia châu Âu đang chật vật trong việc kiểm soát cuộc khủng hoảng di cư.
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá thỏa thuận dầu diesel mà ông đạt được với Nga: “Họ không cung cấp dầu cho riêng chúng ta; họ cung cấp dầu cho cả thế giới”.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá thỏa thuận dầu diesel mà ông đạt được với Nga: “Họ không cung cấp dầu cho riêng chúng ta; họ cung cấp dầu cho cả thế giới”.
VOV.VN - Chi phí sinh hoạt tại nhiều nước châu Âu tăng mạnh trong hơn hai thập kỷ qua, trong khi tiền lương không theo kịp đà tăng giá. Xung đột Nga - Ukraine càng đẩy giá năng lượng lên cao, làm gia tăng áp lực tài chính và bất bình xã hội, đặc biệt tại Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
VOV.VN - Chi phí sinh hoạt tại nhiều nước châu Âu tăng mạnh trong hơn hai thập kỷ qua, trong khi tiền lương không theo kịp đà tăng giá. Xung đột Nga - Ukraine càng đẩy giá năng lượng lên cao, làm gia tăng áp lực tài chính và bất bình xã hội, đặc biệt tại Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
VOV.VN - Tình báo Mỹ cho rằng Iran đã và đang xây dựng kế hoạch tấn công công dân Mỹ. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thì khẳng định họ không dừng lại ở tấn công trả đũa và chất lượng, tầm bắn của tên lửa Iran đã được cải thiện đáng kể.
VOV.VN - Tình báo Mỹ cho rằng Iran đã và đang xây dựng kế hoạch tấn công công dân Mỹ. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thì khẳng định họ không dừng lại ở tấn công trả đũa và chất lượng, tầm bắn của tên lửa Iran đã được cải thiện đáng kể.
VOV.VN - Trong cuộc bầu cử Israel năm nay (2026), Thủ tướng Benjamin Netanyahu có cả những khó khăn và thuận lợi nhất định. Sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây có thể nâng xác suất ông Netanyahu giành được chiến thắng.
VOV.VN - Trong cuộc bầu cử Israel năm nay (2026), Thủ tướng Benjamin Netanyahu có cả những khó khăn và thuận lợi nhất định. Sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây có thể nâng xác suất ông Netanyahu giành được chiến thắng.
VOV.VN - Không ngoài lo ngại của giới phân tích, quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tấn công người Palestine trong bối cảnh bầu cử tại Israel tới gần. Trong đó, các cuộc tập kích mới nhất trong ngày hôm qua của quân đội Israel tại dải Gaza, khiến ít nhất 7 người chết, hàng chục người bị thương.
VOV.VN - Không ngoài lo ngại của giới phân tích, quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tấn công người Palestine trong bối cảnh bầu cử tại Israel tới gần. Trong đó, các cuộc tập kích mới nhất trong ngày hôm qua của quân đội Israel tại dải Gaza, khiến ít nhất 7 người chết, hàng chục người bị thương.
VOV.VN - Quân đội Trung Quốc và Indonesia sẽ tổ chức một cuộc tập trận chung chống khủng bố tại tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc vào cuối tháng này.
VOV.VN - Quân đội Trung Quốc và Indonesia sẽ tổ chức một cuộc tập trận chung chống khủng bố tại tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc vào cuối tháng này.