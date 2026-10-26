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Thời sự quốc tế tối 26/10: Ukraine kỳ vọng hòa đàm với Nga

Thứ Hai, 21:34, 26/10/2026
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VOV.VN - Mỹ sắp nối lại đàm phán ba bên với Nga và Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky kỳ vọng hòa đàm với Nga, tiết lộ Mỹ nối lại mạch tin 'quý như vàng'. Bị Ukraine tấn công sở chỉ huy, Nga tung đòn đáp trả vào tàu hàng trên Biển Đen. Tổng thống Mỹ Trump đánh giá thỏa thuận dầu diesel với Nga là rất tốt.

Xem thêm:

>> Tổng thống Nga Putin lên tiếng về làn sóng biểu tình lớn ở châu Âu

>> Kinh nghiệm xương máu của Israel và Ukraine thúc đẩy phòng không thế giới ra sao?

PV/VOV.VN
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