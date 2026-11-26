VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sáng 25/11 thông báo, vừa có thêm 2 tàu dầu va trúng thủy lôi là bốc cháy tại eo biển Hormuz. Các phương tiện không thể tiếp tục di chuyển, song tình trạng cụ thể không được tiết lộ.
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VOV.VN - Tổng thống Donald Trump vẫn tiếp tục lựa chọn đánh thuế với hàng hóa nhập khẩu dù đã phải trả giá cả về chính trị lẫn kinh tế vì chính sách thuế quan.
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump vẫn tiếp tục lựa chọn đánh thuế với hàng hóa nhập khẩu dù đã phải trả giá cả về chính trị lẫn kinh tế vì chính sách thuế quan.
VOV.VN - Chiều 26/11, một vụ nổ lớn kèm hỏa hoạn dữ dội đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu Bangchak ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, tạo cột khói đen bốc cao hàng trăm mét. Chính quyền địa phương đã phát cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu người dân và học sinh khu vực lân cận nhanh chóng sơ tán để bảo đảm an toàn.
VOV.VN - Chiều 26/11, một vụ nổ lớn kèm hỏa hoạn dữ dội đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu Bangchak ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, tạo cột khói đen bốc cao hàng trăm mét. Chính quyền địa phương đã phát cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu người dân và học sinh khu vực lân cận nhanh chóng sơ tán để bảo đảm an toàn.
VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 26/11 chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục ưu tiên nguồn lực tài chính hỗ trợ Ukraine trong khi đang phải đối mặt với nhiều vấn đề kinh tế - xã hội nội khối.
VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 26/11 chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục ưu tiên nguồn lực tài chính hỗ trợ Ukraine trong khi đang phải đối mặt với nhiều vấn đề kinh tế - xã hội nội khối.