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VOV.VN - Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha hôm 26/11 cho biết nước này không hề có ý định mở rộng cuộc chiến với Nga sang tận bờ biển Libya ở Bắc Phi thông qua việc tấn công hai tàu Nga ở ngoài khơi thành phố Benghazi.
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VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tiết lộ, đang có một “cuộc tranh luận chiến lược quan trọng” về tương lai học thuyết hạt nhân của nước này trong bối cảnh cuộc đối đầu Mỹ - Iran vẫn hết sức căng thẳng.
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