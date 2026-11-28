Thời sự quốc tế tối 28/11: Mỹ cảnh báo EU áp thuế với tập đoàn công nghệ lớn
Thứ Bảy, 20:13, 28/11/2026
VOV.VN - Mỹ cảnh báo phản đối đề xuất áp thuế dịch vụ kỹ thuật số trên toàn Liên minh châu Âu (EU), cho rằng chính sách này gây bất lợi cho các tập đoàn công nghệ Mỹ như Google, Meta và Amazon, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ làm gia tăng căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương.
VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 10/11 cho biết, mục tiêu cuối cùng là mở rộng các cuộc đàm phán 3 bên về Ukraine để bao gồm cả châu Âu, đồng thời cho biết thêm rằng ngày đầu tiên của các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn dắt với các đại diện của Nga và Ukraine tại Abu Dhabi rất hiệu quả.
VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 10/11 cho biết, mục tiêu cuối cùng là mở rộng các cuộc đàm phán 3 bên về Ukraine để bao gồm cả châu Âu, đồng thời cho biết thêm rằng ngày đầu tiên của các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn dắt với các đại diện của Nga và Ukraine tại Abu Dhabi rất hiệu quả.
VOV.VN - Canada và EU đang thúc đẩy khuôn khổ hợp tác mới, mở ra khả năng Canada trở thành quốc gia đầu tiên có quy chế “thành viên liên kết” của EU, trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào Mỹ giữa căng thẳng thương mại và sức ép thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
VOV.VN - Canada và EU đang thúc đẩy khuôn khổ hợp tác mới, mở ra khả năng Canada trở thành quốc gia đầu tiên có quy chế “thành viên liên kết” của EU, trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào Mỹ giữa căng thẳng thương mại và sức ép thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
VOV.VN - Ngày 9/10, Liên minh châu Âu (EU) bày tỏ lấy làm tiếc sâu sắc về việc Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), đồng thời khẳng định sẵn sàng kích hoạt mọi công cụ cần thiết để bảo vệ thẩm quyền của tòa.
VOV.VN - Ngày 9/10, Liên minh châu Âu (EU) bày tỏ lấy làm tiếc sâu sắc về việc Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), đồng thời khẳng định sẵn sàng kích hoạt mọi công cụ cần thiết để bảo vệ thẩm quyền của tòa.