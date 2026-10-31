Thời sự Quốc tế tối 31/10: Mỹ nhắc nhở 3 đồng minh NATO khi phát ngôn về Nga
Thứ Bảy, 22:16, 31/10/2026
VOV.VN - Reuters dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, trong những tuần gần đây, các quan chức Lầu Năm Góc đã đề nghị một số quốc gia thành viên NATO kiềm chế trong các tuyên bố công khai liên quan đến mối đe dọa từ Nga.
VOV.VN - Quân đội Mỹ đã sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công Iran trong vòng 96 giờ sau khi nhận được mệnh lệnh từ Tổng thống Donald Trump, với các mục tiêu tiềm năng gồm cơ sở quân sự, năng lượng và hạt nhân.
VOV.VN - Quân đội Mỹ đã sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công Iran trong vòng 96 giờ sau khi nhận được mệnh lệnh từ Tổng thống Donald Trump, với các mục tiêu tiềm năng gồm cơ sở quân sự, năng lượng và hạt nhân.