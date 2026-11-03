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Thời sự quốc tế tối 3/11:Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump ở mức thấp kỷ lục

Thứ Ba, 20:56, 03/11/2026
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VOV.VN - Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục duy trì gần mức thấp kỷ lục, trong khi khoảng cách ủng hộ giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đang thu hẹp trước cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ ngày 3/11.

Giữa lúc tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump neo ở mức gần thấp kỷ lục, cuộc đua giành quyền kiểm soát Thượng viện và Hạ viện giữa đảng Dân chủ và Cộng hòa đang bước vào giai đoạn nước rút với nhiều kịch bản khó đoán.

Kết quả cuộc thăm dò toàn quốc kéo dài 5 ngày do hãng tin Reuters và công ty thăm dò dư luận Ipsos thực hiện cho thấy tỷ lệ người Mỹ tán thành cách điều hành của Tổng thống Donald Trump hiện ở mức 32%, không thay đổi so với một tuần trước và chỉ cao hơn mức thấp kỷ lục 31% ghi nhận cách đây hai tuần.

PV/VOV.VN
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