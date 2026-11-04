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Thời sự quốc tế tối 4/11: Tổng thống Trump chúc mừng đảng Dân chủ

Thứ Tư, 20:18, 04/11/2026
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VOV.VN - Thời sự quốc tế tối 4/11: Ông Trump chúc mừng đảng Dân chủ giành lưỡng viện quốc hội, cam kết hợp tác; Ông Trump “không muốn đổ lỗi cho bất kỳ ai” về kết quả bầu cử; Chi phí quảng cáo vận động tranh cử tại Mỹ lập hàng loạt kỷ lục...

Xem thêm: Bầu cử giữa kỳ Mỹ năm 2026 ghi nhận nhiều cột mốc lịch sử

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"Làn sóng xanh" bầu cử giữa kỳ tạo ra bước ngoặt lớn cho Mỹ

VOV.VN - Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 đang tạo ra một bước ngoặt lớn trên chính trường Mỹ. Đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện theo dự báo của các hãng truyền thông lớn, với chiến thắng bất ngờ tại các thành trì của đảng Cộng hòa trong cuộc đua Thượng viện.

PV/VOV.VN
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