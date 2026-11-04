Thời sự quốc tế tối 4/11: Tổng thống Trump chúc mừng đảng Dân chủ

Xem thêm: Bầu cử giữa kỳ Mỹ năm 2026 ghi nhận nhiều cột mốc lịch sử
VOV.VN - Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 đang tạo ra một bước ngoặt lớn trên chính trường Mỹ. Đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện theo dự báo của các hãng truyền thông lớn, với chiến thắng bất ngờ tại các thành trì của đảng Cộng hòa trong cuộc đua Thượng viện.
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận cuộc xung đột với Iran là một trong những nguyên nhân khiến đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, trong bối cảnh đảng Dân chủ được dự báo giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận cuộc xung đột với Iran là một trong những nguyên nhân khiến đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, trong bối cảnh đảng Dân chủ được dự báo giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ.
VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Politico vào đêm 3/11, thời điểm công bố kết quả bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cử tri “phần lớn không ưng ý các ứng cử viên”, nhưng ông khẳng định mình “không muốn đổ lỗi cho bất kỳ ai” về những thất bại của đảng Cộng hòa.
VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Politico vào đêm 3/11, thời điểm công bố kết quả bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cử tri “phần lớn không ưng ý các ứng cử viên”, nhưng ông khẳng định mình “không muốn đổ lỗi cho bất kỳ ai” về những thất bại của đảng Cộng hòa.
VOV.VN - Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang ghi nhận những chiến thắng quan trọng của đảng Dân chủ. Đáng chú ý, đảng này đã giành được nhiều ghế Thượng viện tại các bang vốn là thành trì của đảng Cộng hòa, các dự báo truyền thông cho thấy phe Dân chủ tiến tới giành lại quyền kiểm soát cả hai viện.
VOV.VN - Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang ghi nhận những chiến thắng quan trọng của đảng Dân chủ. Đáng chú ý, đảng này đã giành được nhiều ghế Thượng viện tại các bang vốn là thành trì của đảng Cộng hòa, các dự báo truyền thông cho thấy phe Dân chủ tiến tới giành lại quyền kiểm soát cả hai viện.