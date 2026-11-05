Thời sự quốc tế tối 5/11: Phe Dân chủ sẽ đảo ngược một số chính sách của ông Trump

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VOV.VN - Nga dội mưa tên lửa và hàng trăm UAV xuống hạ tầng năng lượng Ukraine, khiến nhiều nhà máy điện tê liệt, thủ đô Kiev cùng hàng loạt khu vực chìm trong bóng tối. Đòn oanh tạc quy mô lớn đẩy Ukraine vào nguy cơ khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng hơn.
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VOV.VN - Sau khi đảng Dân chủ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ cả ở Hạ viện lẫn Thượng viện, các nhà lãnh đạo trên thế giới đã theo dõi sát sao diễn biến này và đưa ra những phản ứng khác nhau.
VOV.VN - Sau khi đảng Dân chủ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ cả ở Hạ viện lẫn Thượng viện, các nhà lãnh đạo trên thế giới đã theo dõi sát sao diễn biến này và đưa ra những phản ứng khác nhau.
VOV.VN - Nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump đã gửi lời chúc mừng đảng Dân chủ về kết quả của họ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, sau khi đảng Cộng hòa phải hứng chịu hàng loạt thất bại.
VOV.VN - Nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump đã gửi lời chúc mừng đảng Dân chủ về kết quả của họ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, sau khi đảng Cộng hòa phải hứng chịu hàng loạt thất bại.
VOV.VN - Việc Ngân hàng số Ueno tại Paraguay đóng cửa đã khiến hàng triệu khách hàng không thể tiếp cận tiền gửi, gây xáo trộn đời sống người dân và hoạt động kinh doanh. Cuộc khủng hoảng đang có nguy cơ lan tới chính trường quốc gia Nam Mỹ này.
VOV.VN - Việc Ngân hàng số Ueno tại Paraguay đóng cửa đã khiến hàng triệu khách hàng không thể tiếp cận tiền gửi, gây xáo trộn đời sống người dân và hoạt động kinh doanh. Cuộc khủng hoảng đang có nguy cơ lan tới chính trường quốc gia Nam Mỹ này.
VOV.VN - Bhutan vừa được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận thành tích dựng 108 bảo tháp Phật giáo và hoàn thành các nghi lễ tôn giáo trong vòng 9 giờ tại thành phố Chánh niệm Gelephu.
VOV.VN - Bhutan vừa được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận thành tích dựng 108 bảo tháp Phật giáo và hoàn thành các nghi lễ tôn giáo trong vòng 9 giờ tại thành phố Chánh niệm Gelephu.
VOV.VN - Trong bối cảnh đàm phán tiếp tục bế tắc và giới chức Mỹ vẫn để ngỏ khả năng mở lại chiến dịch tấn công quân sự vào Iran, lực lượng vũ trang Iran hôm nay (5/11) thông báo thu giữ thêm 2 UAV trinh sát của quân đội Mỹ. Tehran cũng tuyên bố có thêm 2 tàu dầu đã va phải thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz.
VOV.VN - Trong bối cảnh đàm phán tiếp tục bế tắc và giới chức Mỹ vẫn để ngỏ khả năng mở lại chiến dịch tấn công quân sự vào Iran, lực lượng vũ trang Iran hôm nay (5/11) thông báo thu giữ thêm 2 UAV trinh sát của quân đội Mỹ. Tehran cũng tuyên bố có thêm 2 tàu dầu đã va phải thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz.
VOV.VN - Trong quá trình thúc đẩy các biện pháp trừng phạt đơn phương bổ sung đối với CHDCND Triều Tiên, Mỹ, Australia, Liên minh châu Âu (EU) và các bên khác đã nhiều lần kêu gọi Hàn Quốc cùng tham gia, nhưng Chính phủ Hàn Quốc đã không hưởng ứng.
VOV.VN - Trong quá trình thúc đẩy các biện pháp trừng phạt đơn phương bổ sung đối với CHDCND Triều Tiên, Mỹ, Australia, Liên minh châu Âu (EU) và các bên khác đã nhiều lần kêu gọi Hàn Quốc cùng tham gia, nhưng Chính phủ Hàn Quốc đã không hưởng ứng.