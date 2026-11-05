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Thời sự quốc tế tối 5/11: Phe Dân chủ sẽ đảo ngược một số chính sách của ông Trump

Thứ Năm, 22:54, 05/11/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump chúc mừng đảng Dân chủ giành lưỡng viện quốc hội, cam kết hợp tác. Đảng Dân chủ tuyên bố sẽ đảo ngược một số chính sách của ông Trump. Ông Trump không sợ bị luận tội dù đảng Dân chủ giành lại quốc hội. Tổng thống Trump cũng bác thông tin có ý định thay Bộ trưởng Quốc phòng…

Xem thêm:

>> Hậu bầu cử Mỹ, ông Trump có thể hành động khó lường với Iran, Ukraine và Israel

>> Phó Tổng thống Mỹ Vance công khai phủ nhận liên quan đến xung đột Iran

PV/VOV.VN
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