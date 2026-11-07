English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời sự quốc tế tối 7/11: Liên minh Arab ở Israel ngăn ông Netanyahu cầm quyền

Thứ Bảy, 21:46, 07/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một thành viên cấp cao của liên minh các đảng Arab tại Israel cho biết liên minh này sẵn sàng hợp tác với phe Do Thái, nhằm khiến Thủ tướng Benjamin Netanyahu không có quyền thành lập chính phủ mới.

Xem thêm: Israel chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh bùng phát trở lại tại Lebanon

Ông Trump đối mặt sức ép mới về viện trợ Ukraine

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Israel chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh bùng phát trở lại tại Lebanon
Israel chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh bùng phát trở lại tại Lebanon

VOV.VN - Truyền thông Israel tối 6/11 cho biết quân đội nước này đang tích cực chuẩn bị cho kịch bản xung đột tại chiến trường Lebanon bùng phát trở lại.

Israel chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh bùng phát trở lại tại Lebanon

Israel chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh bùng phát trở lại tại Lebanon

VOV.VN - Truyền thông Israel tối 6/11 cho biết quân đội nước này đang tích cực chuẩn bị cho kịch bản xung đột tại chiến trường Lebanon bùng phát trở lại.

Nhà đầu tư Nga giành thắng lợi pháp lý trong vụ tài sản bị phong tỏa tại EU
Nhà đầu tư Nga giành thắng lợi pháp lý trong vụ tài sản bị phong tỏa tại EU

VOV.VN - Tòa án Luxembourg ra phán quyết có lợi cho nhà đầu tư Nga, mở ra khả năng thu hồi chứng khoán bị phong tỏa tại EU.

Nhà đầu tư Nga giành thắng lợi pháp lý trong vụ tài sản bị phong tỏa tại EU

Nhà đầu tư Nga giành thắng lợi pháp lý trong vụ tài sản bị phong tỏa tại EU

VOV.VN - Tòa án Luxembourg ra phán quyết có lợi cho nhà đầu tư Nga, mở ra khả năng thu hồi chứng khoán bị phong tỏa tại EU.

Hé lộ thành phần và nội dung đàm phán 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine tại UAE
Hé lộ thành phần và nội dung đàm phán 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine tại UAE

VOV.VN - Trước thềm cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 10-11/11, các bên đã dần hé lộ thành phần phái đoàn và những vấn đề dự kiến đưa ra thảo luận.

Hé lộ thành phần và nội dung đàm phán 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine tại UAE

Hé lộ thành phần và nội dung đàm phán 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine tại UAE

VOV.VN - Trước thềm cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 10-11/11, các bên đã dần hé lộ thành phần phái đoàn và những vấn đề dự kiến đưa ra thảo luận.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ