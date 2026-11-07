Thời sự quốc tế tối 7/11: Liên minh Arab ở Israel ngăn ông Netanyahu cầm quyền
Thứ Bảy, 21:46, 07/11/2026
VOV.VN - Một thành viên cấp cao của liên minh các đảng Arab tại Israel cho biết liên minh này sẵn sàng hợp tác với phe Do Thái, nhằm khiến Thủ tướng Benjamin Netanyahu không có quyền thành lập chính phủ mới.
VOV.VN - Trước thềm cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 10-11/11, các bên đã dần hé lộ thành phần phái đoàn và những vấn đề dự kiến đưa ra thảo luận.
VOV.VN - Trước thềm cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 10-11/11, các bên đã dần hé lộ thành phần phái đoàn và những vấn đề dự kiến đưa ra thảo luận.