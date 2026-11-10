Thời sự quốc tế trưa 10/11: Ukraine tấn công 8 nhà máy lọc dầu lớn của Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky cáo buộc Nga sử dụng tên lửa đạn đạo KN-23 do Triều Tiên sản xuất trong cuộc tập kích mới nhất. Tuy vậy, Nga chưa có phản hồi về cáo buộc này của phía Ukraine.
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VOV.VN - Mỹ đang đề nghị Nga chấp nhận các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine theo mô hình tương tự Điều 4 và Điều 5 của NATO. Đây có thể là đột phá cho một thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine.
VOV.VN - Mỹ đang đề nghị Nga chấp nhận các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine theo mô hình tương tự Điều 4 và Điều 5 của NATO. Đây có thể là đột phá cho một thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine.
VOV.VN - Các quan chức Ukraine, Nga và Mỹ dự kiến tập trung tại Abu Dhabi, thủ đô Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), để tiến hành các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm giữa Moscow và Kiev.
VOV.VN - Các quan chức Ukraine, Nga và Mỹ dự kiến tập trung tại Abu Dhabi, thủ đô Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), để tiến hành các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm giữa Moscow và Kiev.
VOV.VN - Các quan chức Mỹ cho biết, Nga và Ukraine đang thể hiện "một chút linh hoạt" trong các cuộc thảo luận kín về vấn đề ai sẽ kiểm soát các khu vực miền Đông Ukraine trong kịch bản thời hậu chiến.
VOV.VN - Các quan chức Mỹ cho biết, Nga và Ukraine đang thể hiện "một chút linh hoạt" trong các cuộc thảo luận kín về vấn đề ai sẽ kiểm soát các khu vực miền Đông Ukraine trong kịch bản thời hậu chiến.
VOV.VN - Ông Tôn Lỗi, Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc hôm 9/11 cho rằng, vấn đề Ukraine đang ở vào thời điểm then chốt để giải quyết thông qua đàm phán. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế tạo ra bầu không khí thuận lợi cho các cuộc đàm phán.
VOV.VN - Ông Tôn Lỗi, Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc hôm 9/11 cho rằng, vấn đề Ukraine đang ở vào thời điểm then chốt để giải quyết thông qua đàm phán. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế tạo ra bầu không khí thuận lợi cho các cuộc đàm phán.
VOV.VN - Ngày 9/11, Thủ tướng Đức Friedrich Merz gửi thư tới Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa, yêu cầu toàn bộ các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) “không có ngoại lệ” phải cam kết chia sẻ gánh nặng tài chính để bù đắp thâm hụt ngân sách của Ukraine.
VOV.VN - Ngày 9/11, Thủ tướng Đức Friedrich Merz gửi thư tới Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa, yêu cầu toàn bộ các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) “không có ngoại lệ” phải cam kết chia sẻ gánh nặng tài chính để bù đắp thâm hụt ngân sách của Ukraine.