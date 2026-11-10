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Thời sự quốc tế trưa 10/11: Ukraine tấn công 8 nhà máy lọc dầu lớn của Nga

Thứ Ba, 14:34, 10/11/2026
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VOV.VN - Theo thông tin từ các quan chức và truyền thông Nga, tình trạng thiếu nhiên liệu đã tái diễn tại ít nhất 6 khu vực của nước này. Diễn biến xảy ra sau khi Ukraine tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào ít nhất 8 nhà máy lọc dầu lớn của Nga trong vòng hai tuần qua.

PV/VOV.VN
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