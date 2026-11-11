Thời sự quốc tế trưa 11/11: Nga tập kích huyết mạch năng lượng Ukraine
Thứ Tư, 14:18, 11/11/2026
VOV.VN - Một cơ sở năng lượng và một doanh nghiệp công nghiệp tại vùng Poltava của Ukraine đã bị hư hại sau các đợt tấn công của lực lượng Nga, ông Vitaly Dyakovnich, người đứng đầu chính quyền vùng này, cho biết.
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, hôm nay (11/11) sẽ là ngày quan trọng nhất trong vòng đàm phán ba bên giữa Ukraine, Nga và Mỹ tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine.
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, hôm nay (11/11) sẽ là ngày quan trọng nhất trong vòng đàm phán ba bên giữa Ukraine, Nga và Mỹ tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine.
VOV.VN - Nga đang tăng số lượng ăng-ten trên các máy bay không người lái (UAV) tấn công nhằm nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống định vị vệ tinh trước các biện pháp tác chiến điện tử của Ukraine.
VOV.VN - Nga đang tăng số lượng ăng-ten trên các máy bay không người lái (UAV) tấn công nhằm nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống định vị vệ tinh trước các biện pháp tác chiến điện tử của Ukraine.
VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 10/11 cho biết, mục tiêu cuối cùng là mở rộng các cuộc đàm phán 3 bên về Ukraine để bao gồm cả châu Âu, đồng thời cho biết thêm rằng ngày đầu tiên của các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn dắt với các đại diện của Nga và Ukraine tại Abu Dhabi rất hiệu quả.
VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 10/11 cho biết, mục tiêu cuối cùng là mở rộng các cuộc đàm phán 3 bên về Ukraine để bao gồm cả châu Âu, đồng thời cho biết thêm rằng ngày đầu tiên của các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn dắt với các đại diện của Nga và Ukraine tại Abu Dhabi rất hiệu quả.