Thời sự quốc tế trưa 11/7: Mỹ nêu điều kiện then chốt, Iran bày tỏ hoài nghi

Xem thêm: Ông Trump: Hàng nghìn tên lửa sẽ khai hỏa nếu Iran nhắm mục tiêu vào Tổng thống Mỹ
VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại Iran Esmaeil Baqaei vừa lên tiếng bác bỏ thông tin do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ngày 10/7 rằng Tehran đã đề nghị được đàm phán trở lại với Washington.
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VOV.VN - Sau hai ngày giao tranh ác liệt giữa các lực lượng Mỹ và Iran, tình hình khu vực trong khoảng 48h qua đã yên tĩnh trở lại. Tuy nhiên, không khí căng thẳng vẫn bao trùm và nguy cơ xung đột bùng phát trở lại vẫn được nhận định ở mức cao, có thể nổ ra bất kỳ lúc nào.
VOV.VN - Sau hai ngày giao tranh ác liệt giữa các lực lượng Mỹ và Iran, tình hình khu vực trong khoảng 48h qua đã yên tĩnh trở lại. Tuy nhiên, không khí căng thẳng vẫn bao trùm và nguy cơ xung đột bùng phát trở lại vẫn được nhận định ở mức cao, có thể nổ ra bất kỳ lúc nào.
VOV.VN - Mỹ yêu cầu Iran công khai cam kết chấm dứt các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền, bảo đảm eo biển Hormuz được mở hoàn toàn và không thu phí hàng hải.
VOV.VN - Mỹ yêu cầu Iran công khai cam kết chấm dứt các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền, bảo đảm eo biển Hormuz được mở hoàn toàn và không thu phí hàng hải.
VOV.VN - Sau khi thỏa thuận sơ bộ với Iran đổ vỡ và các cuộc không kích không đạt mục tiêu, Tổng thống Donald Trump đứng trước 4 lựa chọn đầy rủi ro.
VOV.VN - Sau khi thỏa thuận sơ bộ với Iran đổ vỡ và các cuộc không kích không đạt mục tiêu, Tổng thống Donald Trump đứng trước 4 lựa chọn đầy rủi ro.