Thời sự quốc tế trưa 11/7: Mỹ nêu điều kiện then chốt, Iran bày tỏ hoài nghi

Căng thẳng Mỹ - Iran: "Lặng sóng" tạm thời, nguy cơ nổ ra xung đột bất kỳ lúc nào

VOV.VN - Sau hai ngày giao tranh ác liệt giữa các lực lượng Mỹ và Iran, tình hình khu vực trong khoảng 48h qua đã yên tĩnh trở lại. Tuy nhiên, không khí căng thẳng vẫn bao trùm và nguy cơ xung đột bùng phát trở lại vẫn được nhận định ở mức cao, có thể nổ ra bất kỳ lúc nào.