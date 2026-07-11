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Thời sự quốc tế trưa 11/7: Mỹ nêu điều kiện then chốt, Iran bày tỏ hoài nghi

Thứ Bảy, 15:32, 11/07/2026
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VOV.VN - Washington tuyên bố sẽ không có thỏa thuận nếu Tehran không chuyển giao lượng urani làm giàu, trong khi Iran khẳng định vẫn không tin tưởng Mỹ và duy trì lập trường cứng rắn.

Xem thêm: Ông Trump: Hàng nghìn tên lửa sẽ khai hỏa nếu Iran nhắm mục tiêu vào Tổng thống Mỹ

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Iran bác tin đề nghị đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại Iran Esmaeil Baqaei vừa lên tiếng bác bỏ thông tin do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ngày 10/7 rằng Tehran đã đề nghị được đàm phán trở lại với Washington.

PV/VOV.VN
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