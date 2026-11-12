Thời sự Quốc tế trưa 12/11: UAV Ukraine tấn công nhà máy hạt nhân ở Zaporizhzhia
Thứ Năm, 14:37, 12/11/2026
VOV.VN - Ban quản lý Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga bổ nhiệm cáo buộc UAV Ukraine tấn công khiến một nhân viên thiệt mạng tại nhà riêng, nâng số người tử vong lên 15 kể từ tháng 4, làm dấy lên lo ngại về an toàn tại cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu.
VOV.VN - Nga đang tăng số lượng ăng-ten trên các máy bay không người lái (UAV) tấn công nhằm nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống định vị vệ tinh trước các biện pháp tác chiến điện tử của Ukraine.
VOV.VN - Nga đang tăng số lượng ăng-ten trên các máy bay không người lái (UAV) tấn công nhằm nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống định vị vệ tinh trước các biện pháp tác chiến điện tử của Ukraine.
VOV.VN - Các quan chức Ukraine, Nga và Mỹ dự kiến tập trung tại Abu Dhabi, thủ đô Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), để tiến hành các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm giữa Moscow và Kiev.
VOV.VN - Các quan chức Ukraine, Nga và Mỹ dự kiến tập trung tại Abu Dhabi, thủ đô Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), để tiến hành các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm giữa Moscow và Kiev.