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Thời sự Quốc tế trưa 13/11: Nga luồn sâu, đánh hiểm, quân Ukraine gặp khó

Thứ Sáu, 14:35, 13/11/2026
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VOV.VN - Các nhóm binh sĩ Nga hoạt động theo phương thức thâm nhập quy mô nhỏ đang gây nhiều khó khăn cho quân đội Ukraine trong việc luân chuyển lực lượng khỏi các vị trí tiền tuyến. Chiến thuật của Nga khiến một số binh sĩ Ukraine không thể rời vị trí, thậm chí phải bám trụ tại chỗ trong nhiều tuần.

Xem thêm: Ukraine muốn đưa vấn đề ngừng bắn vào vòng đàm phán mới với Nga

PV/VOV.VN
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