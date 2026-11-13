Thời sự Quốc tế trưa 13/11: Nga luồn sâu, đánh hiểm, quân Ukraine gặp khó
Thứ Sáu, 14:35, 13/11/2026
VOV.VN - Các nhóm binh sĩ Nga hoạt động theo phương thức thâm nhập quy mô nhỏ đang gây nhiều khó khăn cho quân đội Ukraine trong việc luân chuyển lực lượng khỏi các vị trí tiền tuyến. Chiến thuật của Nga khiến một số binh sĩ Ukraine không thể rời vị trí, thậm chí phải bám trụ tại chỗ trong nhiều tuần.
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh kế hoạch đưa đại diện châu Âu tham gia vòng đàm phán hòa bình tiếp theo với Nga, đồng thời bày tỏ hy vọng chương trình nghị sự sẽ bao gồm các biện pháp ngừng bắn và giảm leo thang xung đột.
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh kế hoạch đưa đại diện châu Âu tham gia vòng đàm phán hòa bình tiếp theo với Nga, đồng thời bày tỏ hy vọng chương trình nghị sự sẽ bao gồm các biện pháp ngừng bắn và giảm leo thang xung đột.
VOV.VN - Nga tuyên bố mở cuộc tập kích quy mô lớn trong đêm 12/11, đánh trúng hàng loạt nhà máy tên lửa, xưởng UAV và hạ tầng năng lượng Ukraine. Nhiều tiếng nổ rung chuyển Kiev, trong khi Moscow thông báo đánh chặn 71 UAV Ukraine trên khắp lãnh thổ Nga.
VOV.VN - Nga tuyên bố mở cuộc tập kích quy mô lớn trong đêm 12/11, đánh trúng hàng loạt nhà máy tên lửa, xưởng UAV và hạ tầng năng lượng Ukraine. Nhiều tiếng nổ rung chuyển Kiev, trong khi Moscow thông báo đánh chặn 71 UAV Ukraine trên khắp lãnh thổ Nga.