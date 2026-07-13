Thời sự quốc tế trưa 13/7: Ông Trump khẳng định eo biển Hormuz vẫn thông thương

Xem thêm: Iran tập kích các mục tiêu quân sự Mỹ đặt tại 3 nước Trung Đông
VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 12/7 cho biết, các lực lượng nước này đã hoàn tất đợt không kích mới nhất nhằm vào các mục tiêu tại Iran, đồng thời thông báo đây là chiến dịch đáp trả vụ việc liên quan đến một tàu thương mại trên eo biển Hormuz.
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VOV.VN - Truyền thông nhà nước Iran xác nhận ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 4 người bị thương trong đòn tập kích mới nhất của quân đội Mỹ vào Iran hồi sáng sớm 13/7. Tehran đồng thời cảnh báo sẽ nhắm đến mọi quốc gia cho phép Washington sử dụng không phận và lãnh thổ để phát động tấn công chống Iran.
VOV.VN - Truyền thông nhà nước Iran xác nhận ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 4 người bị thương trong đòn tập kích mới nhất của quân đội Mỹ vào Iran hồi sáng sớm 13/7. Tehran đồng thời cảnh báo sẽ nhắm đến mọi quốc gia cho phép Washington sử dụng không phận và lãnh thổ để phát động tấn công chống Iran.
VOV.VN - Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang bước sang một giai đoạn mới khi các cuộc tấn công quân sự và hành động trả đũa liên tiếp đẩy khu vực Vùng Vịnh vào vòng xoáy nguy hiểm.
VOV.VN - Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang bước sang một giai đoạn mới khi các cuộc tấn công quân sự và hành động trả đũa liên tiếp đẩy khu vực Vùng Vịnh vào vòng xoáy nguy hiểm.
VOV.VN - Toàn cảnh quốc tế sáng 13/7 cập nhật những diễn biến nóng nhất thế giới: Mỹ mở chiến dịch tấn công 140 mục tiêu quân sự của Iran, giao tranh tiếp tục leo thang và lan rộng khắp vùng Vịnh; Tổng thống Donald Trump đáp trả lời đe dọa ám sát từ phía Iran...
VOV.VN - Toàn cảnh quốc tế sáng 13/7 cập nhật những diễn biến nóng nhất thế giới: Mỹ mở chiến dịch tấn công 140 mục tiêu quân sự của Iran, giao tranh tiếp tục leo thang và lan rộng khắp vùng Vịnh; Tổng thống Donald Trump đáp trả lời đe dọa ám sát từ phía Iran...