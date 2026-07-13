English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời sự quốc tế trưa 13/7: Ông Trump khẳng định eo biển Hormuz vẫn thông thương

Thứ Hai, 14:28, 13/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bản tin quốc tế trưa 13/7 có các tin tức đáng chú ý: Tổng thống Mỹ khẳng định eo biển Hormuz vẫn duy trì giao thông thương mại; Mỹ và Iran tiếp tục giao tranh ác liệt; Nga phá hủy mục tiêu quân sự của Ukraine tại cảng Chernomorsk bằng UAV tích hợp AI...

Xem thêm: Iran tập kích các mục tiêu quân sự Mỹ đặt tại 3 nước Trung Đông

capture.jpg

Mỹ tuyên bố hoàn tất đợt không kích mới vào Iran

VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 12/7 cho biết, các lực lượng nước này đã hoàn tất đợt không kích mới nhất nhằm vào các mục tiêu tại Iran, đồng thời thông báo đây là chiến dịch đáp trả vụ việc liên quan đến một tàu thương mại trên eo biển Hormuz.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran công bố thương vong trong đòn không kích mới nhất của Mỹ
Iran công bố thương vong trong đòn không kích mới nhất của Mỹ

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Iran xác nhận ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 4 người bị thương trong đòn tập kích mới nhất của quân đội Mỹ vào Iran hồi sáng sớm 13/7. Tehran đồng thời cảnh báo sẽ nhắm đến mọi quốc gia cho phép Washington sử dụng không phận và lãnh thổ để phát động tấn công chống Iran.

Iran công bố thương vong trong đòn không kích mới nhất của Mỹ

Iran công bố thương vong trong đòn không kích mới nhất của Mỹ

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Iran xác nhận ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 4 người bị thương trong đòn tập kích mới nhất của quân đội Mỹ vào Iran hồi sáng sớm 13/7. Tehran đồng thời cảnh báo sẽ nhắm đến mọi quốc gia cho phép Washington sử dụng không phận và lãnh thổ để phát động tấn công chống Iran.

Mỹ - Iran gia tăng cường độ tấn công, Qatar cảnh báo rút khỏi vai trò trung gian
Mỹ - Iran gia tăng cường độ tấn công, Qatar cảnh báo rút khỏi vai trò trung gian

VOV.VN - Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang bước sang một giai đoạn mới khi các cuộc tấn công quân sự và hành động trả đũa liên tiếp đẩy khu vực Vùng Vịnh vào vòng xoáy nguy hiểm.

Mỹ - Iran gia tăng cường độ tấn công, Qatar cảnh báo rút khỏi vai trò trung gian

Mỹ - Iran gia tăng cường độ tấn công, Qatar cảnh báo rút khỏi vai trò trung gian

VOV.VN - Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang bước sang một giai đoạn mới khi các cuộc tấn công quân sự và hành động trả đũa liên tiếp đẩy khu vực Vùng Vịnh vào vòng xoáy nguy hiểm.

Thời sự quốc tế sáng 13/7: Mỹ tấn công 140 mục tiêu Iran, giao tranh leo thang
Thời sự quốc tế sáng 13/7: Mỹ tấn công 140 mục tiêu Iran, giao tranh leo thang

VOV.VN - Toàn cảnh quốc tế sáng 13/7 cập nhật những diễn biến nóng nhất thế giới: Mỹ mở chiến dịch tấn công 140 mục tiêu quân sự của Iran, giao tranh tiếp tục leo thang và lan rộng khắp vùng Vịnh; Tổng thống Donald Trump đáp trả lời đe dọa ám sát từ phía Iran...

Thời sự quốc tế sáng 13/7: Mỹ tấn công 140 mục tiêu Iran, giao tranh leo thang

Thời sự quốc tế sáng 13/7: Mỹ tấn công 140 mục tiêu Iran, giao tranh leo thang

VOV.VN - Toàn cảnh quốc tế sáng 13/7 cập nhật những diễn biến nóng nhất thế giới: Mỹ mở chiến dịch tấn công 140 mục tiêu quân sự của Iran, giao tranh tiếp tục leo thang và lan rộng khắp vùng Vịnh; Tổng thống Donald Trump đáp trả lời đe dọa ám sát từ phía Iran...

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ