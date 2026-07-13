Thời sự quốc tế trưa 13/7: Ông Trump khẳng định eo biển Hormuz vẫn thông thương

Iran công bố thương vong trong đòn không kích mới nhất của Mỹ

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Iran xác nhận ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 4 người bị thương trong đòn tập kích mới nhất của quân đội Mỹ vào Iran hồi sáng sớm 13/7. Tehran đồng thời cảnh báo sẽ nhắm đến mọi quốc gia cho phép Washington sử dụng không phận và lãnh thổ để phát động tấn công chống Iran.