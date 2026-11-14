Thời sự Quốc tế trưa 14/11: Nga giáng đòn thảm khốc vào Zaporizhzhia và Odessa

Giới chức địa phương Ukraine cho biết, các lực lượng Nga ngày 13/11 đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hai thành phố Zaporizhzhia và Odesa của nước này, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.

Tại thành phố Zaporizhzhia, miền Đông Nam Ukraine, một tòa chung cư 5 tầng bị tập kích, gây hư hại nghiêm trọng. Hãng tin Reuters cho biết chưa thể xác minh độc lập các thông tin do giới chức địa phương Ukraine cung cấp.