Thời sự Quốc tế trưa 16/11: Nga bắn hạ 1.065 UAV, Ukraine tập kích 3 nhà máy
Thứ Hai, 14:26, 16/11/2026
VOV.VN - Thời sự Quốc tế trưa 16/11 gồm nội dung sau: Nga bắn hạ 1.065 UAV trong 24 giờ, Ukraine tập kích 3 nhà máy; Nga tái khẳng định lập trường đàm phán về Ukraine; Iran khẳng định chưa đàm phán về chương trình hạt nhân với Mỹ...
VOV.VN - Nga cho biết các lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông của Ukraine. Trong khi đó, phía Ukraine thông báo đã đẩy lùi nhiều đợt tiến công của Nga trên các mặt trận.
VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi tuyên bố Tehran sẽ không chờ Mỹ tấn công trước, đồng thời bác bỏ yêu cầu của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về việc tiếp cận các cơ sở hạt nhân của nước này khi xung đột chưa chấm dứt hoàn toàn.
VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi tuyên bố Tehran sẽ không chờ Mỹ tấn công trước, đồng thời bác bỏ yêu cầu của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về việc tiếp cận các cơ sở hạt nhân của nước này khi xung đột chưa chấm dứt hoàn toàn.