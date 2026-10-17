Thời sự quốc tế trưa 17/10: Nga tuyên bố kiểm soát thành trì Ukraine ở Donbass

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VOV.VN - Các video đăng tải trên mạng ghi lại cảnh hỏa hoạn bùng phát tại một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Ryazan, Nga, sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn của Ukraine.
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VOV.VN - Hôm 14/10, Ukraine đã cáo buộc công ty SpaceX của Elon Musk hạn chế dịch vụ Starlink, làm gián đoạn hoạt động của máy bay không người lái (UAV) Ukraine, đúng lúc tên lửa Nga phá hủy các trạm điện của Ukraine.
VOV.VN - Hôm 14/10, Ukraine đã cáo buộc công ty SpaceX của Elon Musk hạn chế dịch vụ Starlink, làm gián đoạn hoạt động của máy bay không người lái (UAV) Ukraine, đúng lúc tên lửa Nga phá hủy các trạm điện của Ukraine.
VOV.VN - Bulgaria cho biết máy bay không người lái (UAV) đã tấn công các tàu trên Biển Đen, làm chìm một chiếc và buộc phải triển khai hoạt động cứu hộ. EU và Liên hợp quốc đã lên án những cuộc tập kích này
VOV.VN - Bulgaria cho biết máy bay không người lái (UAV) đã tấn công các tàu trên Biển Đen, làm chìm một chiếc và buộc phải triển khai hoạt động cứu hộ. EU và Liên hợp quốc đã lên án những cuộc tập kích này
VOV.VN - Mỹ muốn thắng Trung Quốc về trí tuệ nhân tạo (AI), coi đó như “canh bạc mang tầm vóc vũ trụ”. Nhưng chiến lược của Mỹ tập trung quá hẹp vào công nghệ, còn chiến lược của Trung Quốc bao trùm cả hệ sinh thái công nghệ và cơ sở hạ tầng rộng lớn hơn, khiến Mỹ ít cơ hội giành được chiến thắng tổng thể.
VOV.VN - Mỹ muốn thắng Trung Quốc về trí tuệ nhân tạo (AI), coi đó như “canh bạc mang tầm vóc vũ trụ”. Nhưng chiến lược của Mỹ tập trung quá hẹp vào công nghệ, còn chiến lược của Trung Quốc bao trùm cả hệ sinh thái công nghệ và cơ sở hạ tầng rộng lớn hơn, khiến Mỹ ít cơ hội giành được chiến thắng tổng thể.
VOV.VN - Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoãn tấn công Iran đến ít nhất sau bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, Washington vẫn tăng cường siết chặt kinh tế Iran về mọi mặt. Trong khi đó, liên quân do Saudi Arabia tuyên bố sẽ trả đũa Houthi cho vụ công dân Saudi Arabia bao gồm phi công tử vong.
VOV.VN - Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoãn tấn công Iran đến ít nhất sau bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, Washington vẫn tăng cường siết chặt kinh tế Iran về mọi mặt. Trong khi đó, liên quân do Saudi Arabia tuyên bố sẽ trả đũa Houthi cho vụ công dân Saudi Arabia bao gồm phi công tử vong.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump vừa đạt được thỏa thuận nhập dầu diesel từ nước Nga, đảo ngược chính sách của Mỹ vào thời điểm chỉ vài tuần trước bầu cử giữa nhiệm kỳ. Động thái này ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ Tổng thống Ukraine.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump vừa đạt được thỏa thuận nhập dầu diesel từ nước Nga, đảo ngược chính sách của Mỹ vào thời điểm chỉ vài tuần trước bầu cử giữa nhiệm kỳ. Động thái này ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ Tổng thống Ukraine.
VOV.VN - Giao tranh ác liệt tái diễn giữa Saudi Arabia cùng một số nước khác với lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên khắp Trung Đông.
VOV.VN - Giao tranh ác liệt tái diễn giữa Saudi Arabia cùng một số nước khác với lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên khắp Trung Đông.
VOV.VN - Lực lượng phòng không Nga đang phối hợp nhiều lớp radar, tên lửa tầm ngắn và xa, các đơn vị cơ động… theo cách tối ưu nhằm đối phó với các cuộc tập kích UAV ồ ạt của Ukraine, vô hiệu hóa phương thức tác chiến của đối phương.
VOV.VN - Lực lượng phòng không Nga đang phối hợp nhiều lớp radar, tên lửa tầm ngắn và xa, các đơn vị cơ động… theo cách tối ưu nhằm đối phó với các cuộc tập kích UAV ồ ạt của Ukraine, vô hiệu hóa phương thức tác chiến của đối phương.