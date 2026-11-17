Thời sự quốc tế trưa 17/11: Ukraine tấn công xuyên đêm, Nga tuyên bố đáp trả
Thứ Ba, 15:03, 17/11/2026
VOV.VN - Nga và Ukraine liên tiếp tiến hành các cuộc tập kích UAV quy mô lớn trước thềm cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ, Nga và Trung Quốc tại Thâm Quyến. Moscow tuyên bố đánh chặn 1.336 UAV Ukraine trong một đêm, trong khi Kiev kêu gọi Mỹ và tỷ phú Elon Musk khôi phục đầy đủ kết nối Starlink để đối phó UAV phản lực của Nga.
VOV.VN - Nga cho biết các lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông của Ukraine. Trong khi đó, phía Ukraine thông báo đã đẩy lùi nhiều đợt tiến công của Nga trên các mặt trận.
VOV.VN - Nga cho biết các lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông của Ukraine. Trong khi đó, phía Ukraine thông báo đã đẩy lùi nhiều đợt tiến công của Nga trên các mặt trận.