VOV.VN - Nga tung tiêm kích Su-34 dội bom dẫn đường xuống tiền tuyến Ukraine, tuyên bố phá hủy hàng loạt cây cầu, cứ điểm tập kết quân, kho đạn và trung tâm điều khiển UAV của đối phương. Bộ Quốc phòng Nga công bố video ghi lại cuộc tập kích, khẳng định toàn bộ mục tiêu bị đánh trúng.
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VOV.VN - Công ty Quantum Wiy Industries của Ukraine vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp của UAV đánh chặn SPYS, có khả năng đạt tốc độ 500 km/h và tầm hoạt động lên tới 45 km.
VOV.VN - Công ty Quantum Wiy Industries của Ukraine vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp của UAV đánh chặn SPYS, có khả năng đạt tốc độ 500 km/h và tầm hoạt động lên tới 45 km.
VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng châu Âu chỉ sẵn sàng thảo luận về hòa bình của Ukraine khi các lợi ích của Nga bị gạt sang một bên. Bà đồng thời chỉ trích lập trường của Đức, cho rằng những tuyên bố của Berlin chưa thể hiện thiện chí thúc đẩy đối thoại thực chất.
VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng châu Âu chỉ sẵn sàng thảo luận về hòa bình của Ukraine khi các lợi ích của Nga bị gạt sang một bên. Bà đồng thời chỉ trích lập trường của Đức, cho rằng những tuyên bố của Berlin chưa thể hiện thiện chí thúc đẩy đối thoại thực chất.
VOV.VN - Theo nhật báo Rzeczpospolita của Ba Lan, nước này đang lên kế hoạch cho kịch bản tiếp nhận khoảng 2,5 triệu người tị nạn Ukraine trong mùa đông này, giữa bối cảnh các cuộc tấn công thời gian gần đây đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lưới điện Ukraine.
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VOV.VN - Nga kiên quyết phản đối khả năng Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong bối cảnh đề xuất về việc Kiev rút quân khỏi vùng Donbass để đổi lấy tư cách thành viên liên minh quân sự này được đề cập tại vòng đàm phán hòa bình gần đây giữa Nga và Ukraine.
VOV.VN - Nga kiên quyết phản đối khả năng Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong bối cảnh đề xuất về việc Kiev rút quân khỏi vùng Donbass để đổi lấy tư cách thành viên liên minh quân sự này được đề cập tại vòng đàm phán hòa bình gần đây giữa Nga và Ukraine.