Thời sự quốc tế trưa 18/7: Mỹ tập kích Iran, Tehran dọa tấn công toàn lực

Xem thêm: Mỹ công bố video không kích tháp giám sát hàng hải của Iran gần eo biển Hormuz
VOV.VN - Cả Mỹ và Iran đều đối mặt áp lực lớn về kinh tế, quân sự và chính trị. Giới phân tích cho rằng những sức ép này có thể quyết định bên nào buộc phải quay lại bàn đàm phán trước.
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VOV.VN - Sau 7 đêm liên tiếp không kích các mục tiêu tại Iran, cả Mỹ và Iran đều đang phát đi những tín hiệu cho thấy cuộc đối đầu có thể bước sang một nấc thang mới. Trong khi Mỹ tăng cường chuẩn bị lực lượng và cân nhắc mở rộng mục tiêu tấn công, Iran cũng phát đi những cảnh báo cứng rắn về khả năng đáp trả.
VOV.VN - Sau 7 đêm liên tiếp không kích các mục tiêu tại Iran, cả Mỹ và Iran đều đang phát đi những tín hiệu cho thấy cuộc đối đầu có thể bước sang một nấc thang mới. Trong khi Mỹ tăng cường chuẩn bị lực lượng và cân nhắc mở rộng mục tiêu tấn công, Iran cũng phát đi những cảnh báo cứng rắn về khả năng đáp trả.
VOV.VN - Iran sáng 18/7 thông báo đã tấn công các căn cứ Mỹ tại 3 nước trong khu vực, nhằm trả đũa chiến dịch tập kích mới nhất trong đêm của Washington. Iran đồng thời tuyên bố đã ngăn chặn nhiều tàu hàng định tìm cách vượt qua eo biển Hormuz mà không xin phép.
VOV.VN - Iran sáng 18/7 thông báo đã tấn công các căn cứ Mỹ tại 3 nước trong khu vực, nhằm trả đũa chiến dịch tập kích mới nhất trong đêm của Washington. Iran đồng thời tuyên bố đã ngăn chặn nhiều tàu hàng định tìm cách vượt qua eo biển Hormuz mà không xin phép.
VOV.VN - Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang căng thẳng khi mới đây Tehran đã tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự Mỹ khắp vùng Vịnh nhằm trả đũa sau 6 đêm liên tiếp hứng các cuộc tấn công của Mỹ.
VOV.VN - Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang căng thẳng khi mới đây Tehran đã tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự Mỹ khắp vùng Vịnh nhằm trả đũa sau 6 đêm liên tiếp hứng các cuộc tấn công của Mỹ.