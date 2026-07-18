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Thời sự quốc tế trưa 18/7: Mỹ tập kích Iran, Tehran dọa tấn công toàn lực

Thứ Bảy, 14:42, 18/07/2026
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VOV.VN - Thời sự quốc tế trưa 18/7 có các tin tức đáng chú ý: Mỹ tập kích, điều thêm khí tài đến Israel, Iran dọa tấn công toàn lực; Thông điệp của Tổng thống Donald Trump trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ...

Xem thêm: Mỹ công bố video không kích tháp giám sát hàng hải của Iran gần eo biển Hormuz

PV/VOV.VN
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