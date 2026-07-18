Thời sự quốc tế trưa 18/7: Mỹ tập kích Iran, Tehran dọa tấn công toàn lực

Mỹ và Iran phát tín hiệu về vòng xoáy leo thang mới

VOV.VN - Sau 7 đêm liên tiếp không kích các mục tiêu tại Iran, cả Mỹ và Iran đều đang phát đi những tín hiệu cho thấy cuộc đối đầu có thể bước sang một nấc thang mới. Trong khi Mỹ tăng cường chuẩn bị lực lượng và cân nhắc mở rộng mục tiêu tấn công, Iran cũng phát đi những cảnh báo cứng rắn về khả năng đáp trả.