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Thời sự quốc tế trưa 20/10: Houthi tuyên bố tấn công cơ sở dầu khí Saudi Arabia

Thứ Ba, 14:27, 20/10/2026
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VOV.VN - Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào sân bay, cơ sở dầu khí và hạ tầng quân sự tại Saudi Arabia, trong đó có sân bay quốc tế King Khalid và mỏ dầu Shaybah. Tuy nhiên, thông tin về thiệt hại chưa được giới chức Saudi Arabia hoặc các nguồn độc lập xác nhận.

Thông báo chính thức do Houthi công bố trên mạng xã hội tối 19/10 cho biết nhóm này đã sử dụng vũ khí chính xác tấn công các sân bay, hạ tầng năng lượng và cơ sở quân sự tại Saudi Arabia. Trong số các mục tiêu bị tập kích có sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyahd, sân bay quốc tế Abha ở phía Nam Saudi Arabia, mỏ dầu khí Shaybah cùng một cơ sở lọc dầu của Tập đoàn dầu khí Aramco tại khu vực cảng Yanbu, bên bờ Biển Đỏ. Tuy nhiên, thông chưa được giới chức Saudi Arabia cũng như các nguồn độc lập xác nhận.

 

PV/VOV.VN
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