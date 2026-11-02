Thời sự quốc tế trưa 2/11: UAV Ukraine tấn công pháo phản lực Grad của Nga
Thứ Hai, 14:24, 02/11/2026
VOV.VN - Quân đội Ukraine công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc UAV cảm tử của Lữ đoàn 59 tập kích hệ thống pháo phản lực BM-21 Grad của Nga ngay sau khi khí tài này phóng hai quả tên lửa. Theo phía Ukraine, đòn tấn công chính xác đã khiến hệ thống pháo phản lực này bị cháy.
VOV.VN - Mới đây Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng việc ông Zelensky tuyên bố tăng cường vũ khí tấn công lãnh thổ Nga không có lợi cho việc chuẩn bị đàm phán, đồng thời phàn nàn về việc Mỹ phê duyệt bán 500 tên lửa Patriot PAC-3 cho Ukraine.
VOV.VN - Mới đây Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng việc ông Zelensky tuyên bố tăng cường vũ khí tấn công lãnh thổ Nga không có lợi cho việc chuẩn bị đàm phán, đồng thời phàn nàn về việc Mỹ phê duyệt bán 500 tên lửa Patriot PAC-3 cho Ukraine.
VOV.VN - Nga và Ukraine ngày 31/10 tuyên bố Chiến dịch nhân đạo tại thành phố Oleshky, tỉnh Kherson, đã kết thúc thành công, với việc cung cấp hàng cứu trợ và sơ tán những người dân có nguyện vọng rời khỏi khu vực.
VOV.VN - Nga và Ukraine ngày 31/10 tuyên bố Chiến dịch nhân đạo tại thành phố Oleshky, tỉnh Kherson, đã kết thúc thành công, với việc cung cấp hàng cứu trợ và sơ tán những người dân có nguyện vọng rời khỏi khu vực.