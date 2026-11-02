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Thời sự quốc tế trưa 2/11: UAV Ukraine tấn công pháo phản lực Grad của Nga

Thứ Hai, 14:24, 02/11/2026
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VOV.VN - Quân đội Ukraine công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc UAV cảm tử của Lữ đoàn 59 tập kích hệ thống pháo phản lực BM-21 Grad của Nga ngay sau khi khí tài này phóng hai quả tên lửa. Theo phía Ukraine, đòn tấn công chính xác đã khiến hệ thống pháo phản lực này bị cháy.

Xem thêm: Ông Trump nêu khả năng Nga - Ukraine đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

PV/VOV.VN
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