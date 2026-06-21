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Thời sự quốc tế trưa 21/6: Vì sao Iran lại đóng cửa eo biển Hormuz?

Chủ Nhật, 14:34, 21/06/2026
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VOV.VN - Bộ tư lệnh quân sự Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz do Israel liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn tại Lebanon và Mỹ không thực hiện điều khoản đầu tiên trong thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột.

Các quan chức quân sự Iran nhấn mạnh việc đóng cửa eo biển Hormuz đánh dấu giai đoạn đầu tiên trong phản ứng của Iran đối với việc các đối thủ vi phạm các cam kết.

Tuyên bố của Iran kết luận bằng lời cảnh báo nghiêm khắc rằng nếu hành động gây hấn từ bên ngoài tiếp diễn, lực lượng vũ trang nước này sẵn sàng thực hiện các giai đoạn chiến lược tiếp theo đã được lên kế hoạch để buộc kẻ thù phải tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế của mình.

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PV/VOV.VN
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