VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/11 tuyên bố muốn đạt được một thỏa thuận lâu dài với Iran, đặt trọng tâm vào việc ngăn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân thay vì thay đổi chính quyền. Cả Mỹ và Iran đều phát tín hiệu sẵn sàng đối thoại, nhưng nhiều bất đồng vẫn đang cản trở triển vọng chấm dứt xung đột.
VOV.VN - Bất chấp nỗ lực ngoại giao tiếp tục được triển khai, căng thẳng Mỹ - Iran một lần nữa bùng phát và leo thang đáng lo ngại. Tối qua, Iran tuyên bố đã tấn công 2 căn cứ Mỹ ở Bahrain để trả đũa hành vi thù địch.
VOV.VN - Bất chấp nỗ lực ngoại giao tiếp tục được triển khai, căng thẳng Mỹ - Iran một lần nữa bùng phát và leo thang đáng lo ngại. Tối qua, Iran tuyên bố đã tấn công 2 căn cứ Mỹ ở Bahrain để trả đũa hành vi thù địch.