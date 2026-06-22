Thời sự quốc tế trưa 22/6: Iran đáp trả sau tuyên bố "tấn công lại" của ông Trump

VOV.VN - Toàn cảnh quốc tế sáng 22/6 gồm các nội dung chính như rộ tin Thủ tướng Anh Keir Starmer sắp từ chức; Hungary phản đối EU đẩy nhanh kết nạp Ukraine, kêu gọi công bằng với Tây Balkan; Tổng thống Ukraine nói Nga chuẩn bị tấn công quy mô lớn…
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VOV.VN - Các nhà trung gian Pakistan và Qatar vừa ra thông báo chung cho biết, Mỹ và Iran đã nhất trí lộ trình đàm phán kéo dài 60 ngày để đi đến thỏa thuận cuối cùng về chấm dứt chiến tranh. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh lượng tàu đi qua eo biển Hormuz đã giảm mạnh do Iran đóng cửa khu vực này.
VOV.VN - Các nhà trung gian Pakistan và Qatar vừa ra thông báo chung cho biết, Mỹ và Iran đã nhất trí lộ trình đàm phán kéo dài 60 ngày để đi đến thỏa thuận cuối cùng về chấm dứt chiến tranh. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh lượng tàu đi qua eo biển Hormuz đã giảm mạnh do Iran đóng cửa khu vực này.
VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông vui mừng trước thỏa thuận sơ bộ Mỹ - Iran nhưng vẫn nhận định rằng sau 15 tuần chiến tranh với Iran, Mỹ hiện đang ở vào trạng thái “tệ hơn” so với trước khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 2/2026.
VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông vui mừng trước thỏa thuận sơ bộ Mỹ - Iran nhưng vẫn nhận định rằng sau 15 tuần chiến tranh với Iran, Mỹ hiện đang ở vào trạng thái “tệ hơn” so với trước khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 2/2026.
VOV.VN - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đều đang trên đường đến Thụy Sĩ để đàm phán, hãng tin Axios đưa tin ngày 19/6.
VOV.VN - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đều đang trên đường đến Thụy Sĩ để đàm phán, hãng tin Axios đưa tin ngày 19/6.
VOV.VN - Hôm 19/6, cơ quan tư pháp Iran cho biết họ đã xác định và truy tố một số lượng lớn người bị cáo buộc có liên hệ với “các chính phủ thù địch” và Israel. Trong số này, một số người bị kết án tù dài hạn, tịch thu tài sản hoặc tử hình.
VOV.VN - Hôm 19/6, cơ quan tư pháp Iran cho biết họ đã xác định và truy tố một số lượng lớn người bị cáo buộc có liên hệ với “các chính phủ thù địch” và Israel. Trong số này, một số người bị kết án tù dài hạn, tịch thu tài sản hoặc tử hình.