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Thời sự quốc tế trưa 22/6: Iran đáp trả sau tuyên bố "tấn công lại" của ông Trump

Thứ Hai, 14:40, 22/06/2026
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VOV.VN - Phái đoàn Iran đã rời địa điểm đàm phán với Mỹ tại Thụy Sĩ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tiến hành thêm các cuộc không kích nếu Tehran không thể thuyết phục phong trào Hezbollah tại Lebanon ngừng "gây rắc rối".

Xem thêm:

>> Iran xác nhận đàm phán với Mỹ đạt tiến triển lớn

>> Giao tranh Israel - Hezbollah tiếp diễn ở Lebanon bất chấp lệnh ngừng bắn

PV/VOV.VN
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