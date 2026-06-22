Thời sự quốc tế trưa 22/6: Iran đáp trả sau tuyên bố "tấn công lại" của ông Trump

Mỹ - Iran nhất trí lộ trình đàm phán 60 ngày khi lượng tàu qua Hormuz giảm mạnh

VOV.VN - Các nhà trung gian Pakistan và Qatar vừa ra thông báo chung cho biết, Mỹ và Iran đã nhất trí lộ trình đàm phán kéo dài 60 ngày để đi đến thỏa thuận cuối cùng về chấm dứt chiến tranh. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh lượng tàu đi qua eo biển Hormuz đã giảm mạnh do Iran đóng cửa khu vực này.