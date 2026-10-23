Thời sự quốc tế trưa 23/10: Pháp siết quy định tổ chức biểu tình
Thứ Sáu, 15:54, 23/10/2026
VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết chính quyền các địa phương sẽ cấm những cuộc biểu tình do các cá nhân hoặc tổ chức không đủ tư cách pháp lý đăng ký. Đối với những cuộc biểu tình do công đoàn tổ chức, nhà chức trách sẽ xem xét theo quy định pháp luật và có thể đề xuất thay đổi lộ trình tuần hành.
VOV.VN - Thủ tướng Israel ngày 22/10 tuyên bố rằng nước này cần tung đòn tấn công quyết định với Iran – quốc gia Hồi giáo đã bị Israel 2 lần tấn công phủ đầu trong chưa đầy 1 năm với cùng lý do: ngăn chặn vũ khí hạt nhân. Giới phân tích lo ngại đây không chỉ là lời đe dọa suông.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran đang tìm mọi cách đẩy giá dầu thế giới tăng cao trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 3/11 tới, trong bối cảnh giá xăng tại Mỹ vẫn duy trì ở mức cao và trở thành một trong những vấn đề kinh tế đáng chú ý trước thềm bầu cử.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran đang tìm mọi cách đẩy giá dầu thế giới tăng cao trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 3/11 tới, trong bối cảnh giá xăng tại Mỹ vẫn duy trì ở mức cao và trở thành một trong những vấn đề kinh tế đáng chú ý trước thềm bầu cử.
VOV.VN - Sau đây là những diễn biến nóng thế giới đáng chú ý trong tin tức thời sự 24 giờ qua: Mỹ và Israel lên kế hoạch không kích Iran ngay sau bầu cử; Nga và Ukraine bật đèn xanh cho đàm phán ba bên với Mỹ; Mỹ mời Tổng thống Nga Putin tham dự G20 tại Miami…
VOV.VN - Sau đây là những diễn biến nóng thế giới đáng chú ý trong tin tức thời sự 24 giờ qua: Mỹ và Israel lên kế hoạch không kích Iran ngay sau bầu cử; Nga và Ukraine bật đèn xanh cho đàm phán ba bên với Mỹ; Mỹ mời Tổng thống Nga Putin tham dự G20 tại Miami…