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Thời sự quốc tế trưa 23/10: Pháp siết quy định tổ chức biểu tình

Thứ Sáu, 15:54, 23/10/2026
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VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết chính quyền các địa phương sẽ cấm những cuộc biểu tình do các cá nhân hoặc tổ chức không đủ tư cách pháp lý đăng ký. Đối với những cuộc biểu tình do công đoàn tổ chức, nhà chức trách sẽ xem xét theo quy định pháp luật và có thể đề xuất thay đổi lộ trình tuần hành.

Xem thêm: Pháp tăng cường an ninh trước đợt biểu tình vào cuối tuần này

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Thủ tướng Israel dọa “tung đòn quyết định” với Iran

VOV.VN - Thủ tướng Israel ngày 22/10 tuyên bố rằng nước này cần tung đòn tấn công quyết định với Iran – quốc gia Hồi giáo đã bị Israel 2 lần tấn công phủ đầu trong chưa đầy 1 năm với cùng lý do: ngăn chặn vũ khí hạt nhân. Giới phân tích lo ngại đây không chỉ là lời đe dọa suông.

PV/VOV.VN
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