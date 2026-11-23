Thời sự quốc tế trưa 23/11: Tàu Nga bốc cháy sau vụ tấn công ở biển Baltic
Thứ Hai, 14:23, 23/11/2026
VOV.VN - Tàu chở hàng Sparta II của Nga bất ngờ bốc cháy dữ dội trên biển Baltic sau cuộc tập kích bằng UAV, buộc toàn bộ 16 thủy thủ phải sơ tán khẩn cấp. Phần Lan nghi Ukraine đứng sau vụ tấn công, trong khi con tàu trôi dạt vào vùng biển nước này.
VOV.VN - Một loạt trung tâm dữ liệu của các tập đoàn công nghệ lớn tại Nga đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV), gây gián đoạn nhiều dịch vụ trực tuyến và làm hư hại hệ thống máy chủ.
VOV.VN - Một loạt trung tâm dữ liệu của các tập đoàn công nghệ lớn tại Nga đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV), gây gián đoạn nhiều dịch vụ trực tuyến và làm hư hại hệ thống máy chủ.
VOV.VN - Các quan chức địa phương cho biết, Nga tiến hành một cuộc tập kích vào trung tâm thành phố Kryvyi Rih - quê hương của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensk, hôm 21/11/2026. Trong khi đó, ông Zelensky tái khẳng định quyết tâm của Ukraine trong việc gia nhập NATO.
VOV.VN - Các quan chức địa phương cho biết, Nga tiến hành một cuộc tập kích vào trung tâm thành phố Kryvyi Rih - quê hương của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensk, hôm 21/11/2026. Trong khi đó, ông Zelensky tái khẳng định quyết tâm của Ukraine trong việc gia nhập NATO.