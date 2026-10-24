Thời sự quốc tế trưa 24/10: Mỹ có thể thực hiện thêm một trận cuồng nộ chống Iran

Theo hãng tin Anadolu, ngày 23/10, ông Trump cho biết các chiến dịch quân sự trước đó nhằm vào Iran mang tên "Búa tạ lúc nửa đêm" và "Cơn cuồng nộ dữ dội" đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho năng lực hạt nhân của nước này.

“Chúng ta đã phá hủy hoàn toàn năng lực làm giàu uranium của Iran bằng Chiến dịch Búa tạ lúc nửa đêm. Các bạn còn nhớ chiến dịch diễn ra vào đêm khuya hôm đó chứ? Sau đó, chúng ta hoàn tất phần còn lại bằng Chiến dịch Cơn cuồng nộ dữ dội”, ông Trump nói với những người ủng hộ.

Ông Trump tiếp tục đề cập đến khả năng tiến hành thêm hành động quân sự nếu Iran không chấp nhận một giải pháp thông qua đàm phán.