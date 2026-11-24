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VOV.VN - Nga được cho là đang tập kích quy mô lớn vào các tuyến hậu cần, cầu chiến lược và cơ sở công nghiệp quốc phòng Ukraine sau khi cầu Crimea bị tấn công. Hơn 100 tên lửa cùng hàng trăm UAV của Nga đã trút xuống nhiều khu vực. Moscow tuyên bố sẽ đáp trả Kiev bằng những đòn đánh gây thiệt hại lớn hơn.
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