Thời sự quốc tế trưa 25/10: Ukraine tập kích sâu 2.500 km vào lãnh thổ Nga
Chủ Nhật, 14:16, 25/10/2026
VOV.VN - Thời sự quốc tế trưa 25/10: Ukraine tập kích sâu 2.500 km vào lãnh thổ Nga, nhiều cơ sở tại Siberia bị nhắm mục tiêu; Thỏa thuận ngừng bắn tại Oleshky của Nga và Ukraine đang được triển khai thế nào?; Nếu Mỹ ngừng hỗ trợ, Ukraine sẽ xoay xở ra sao?...
VOV.VN - Theo tính toán của hãng thông tấn TASS dựa trên các báo cáo từ Bộ Tài chính Ukraine, chi phí quân sự của nước này trong năm 2027 sẽ lên tới 473 triệu USD mỗi ngày nếu xung đột với Nga tiếp diễn.
VOV.VN - Theo tính toán của hãng thông tấn TASS dựa trên các báo cáo từ Bộ Tài chính Ukraine, chi phí quân sự của nước này trong năm 2027 sẽ lên tới 473 triệu USD mỗi ngày nếu xung đột với Nga tiếp diễn.
VOV.VN - Israel và Ukraine có nhiều trải nghiệm thực chiến về phòng không trong những năm gần đây. Những nghiên cứu, cải tiến của họ trong hệ thống phòng không có thể cung cấp nhiều bài học cho tác chiến phòng không trên thế giới.
VOV.VN - Israel và Ukraine có nhiều trải nghiệm thực chiến về phòng không trong những năm gần đây. Những nghiên cứu, cải tiến của họ trong hệ thống phòng không có thể cung cấp nhiều bài học cho tác chiến phòng không trên thế giới.
VOV.VN - Ukraine cho biết hệ thống vệ tinh Starlink và phiên bản quân sự Starshield đã hoạt động đầy đủ trở lại sau hơn một tuần bị hạn chế, gây gián đoạn các hoạt động quân sự và làm gia tăng căng thẳng giữa Kiev và Washington.
VOV.VN - Ukraine cho biết hệ thống vệ tinh Starlink và phiên bản quân sự Starshield đã hoạt động đầy đủ trở lại sau hơn một tuần bị hạn chế, gây gián đoạn các hoạt động quân sự và làm gia tăng căng thẳng giữa Kiev và Washington.