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VOV.VN - Theo Tổng thống Zelensky, thông tin tình báo cho thấy Nga đang lên kế hoạch thực hiện cuộc tấn công mới vào Ukraine. Ông đồng thời kêu gọi Mỹ và các đồng minh nhanh chóng hỗ trợ thêm hệ thống phòng không để bảo vệ người dân và các thành phố.
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