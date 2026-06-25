Thời sự quốc tế trưa 25/6: Tổng thống Nga cảnh báo nguy cơ đối đầu với phương Tây

Nga cho rằng Mỹ không thực hiện “nhận thức chung” về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Nga cáo buộc Mỹ đã không thực hiện “nhận thức chung” đạt được giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Donald Trump tại hội nghị Thượng đỉnh ở Alaska hồi tháng 8/2025. Và Moscow được cho là ngày càng thất vọng về cam kết của Mỹ.