Thời sự quốc tế trưa 25/6: Tổng thống Nga cảnh báo nguy cơ đối đầu với phương Tây

VOV.VN - Sau nhiều năm bị chặn đứng trước "vành đai pháo đài" Donbass, quân đội Nga đã thâm nhập Kostiantynivka mở ra trận chiến có thể quyết định tương lai phần lãnh thổ Ukraine kiểm soát.
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VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, Nga đang đặt cược vào tên lửa đạn đạo, trong khi tên lửa hành trình được chuyển từ phương tiện tiến hành tấn công sang công cụ bào mòn năng lực phòng không của đối phương.
VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, Nga đang đặt cược vào tên lửa đạn đạo, trong khi tên lửa hành trình được chuyển từ phương tiện tiến hành tấn công sang công cụ bào mòn năng lực phòng không của đối phương.
VOV.VN - Nga cáo buộc Mỹ đã không thực hiện “nhận thức chung” đạt được giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Donald Trump tại hội nghị Thượng đỉnh ở Alaska hồi tháng 8/2025. Và Moscow được cho là ngày càng thất vọng về cam kết của Mỹ.
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VOV.VN - Ukraine chứng minh hiệu quả của cảm biến âm thanh giá rẻ trong phát hiện UAV, mở ra hướng phát triển mới cho phòng không phương Tây.
VOV.VN - Ukraine chứng minh hiệu quả của cảm biến âm thanh giá rẻ trong phát hiện UAV, mở ra hướng phát triển mới cho phòng không phương Tây.
VOV.VN - Hôm 23/6, Ukraine cho biết lực lượng của họ đã tấn công một cây cầu đường sắt, một nhà máy điện và các mục tiêu cơ sở hạ tầng quan trọng khác ở Crimea khi Kiev tìm cách cô lập bán đảo quan trọng này do Nga kiểm soát.
VOV.VN - Hôm 23/6, Ukraine cho biết lực lượng của họ đã tấn công một cây cầu đường sắt, một nhà máy điện và các mục tiêu cơ sở hạ tầng quan trọng khác ở Crimea khi Kiev tìm cách cô lập bán đảo quan trọng này do Nga kiểm soát.
VOV.VN - Không chỉ là cơ chế khen thưởng cho binh sĩ, "hệ thống e-Points" của Ukraine đang trở thành công cụ giúp quân đội định hướng các đơn vị tác chiến ưu tiên những mục tiêu chiến lược có giá trị cao. Giới chuyên gia cho rằng mô hình này đang góp phần thay đổi cách thức tiến hành chiến tranh của Kiev.
VOV.VN - Không chỉ là cơ chế khen thưởng cho binh sĩ, "hệ thống e-Points" của Ukraine đang trở thành công cụ giúp quân đội định hướng các đơn vị tác chiến ưu tiên những mục tiêu chiến lược có giá trị cao. Giới chuyên gia cho rằng mô hình này đang góp phần thay đổi cách thức tiến hành chiến tranh của Kiev.