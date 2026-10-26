Thời sự quốc tế trưa 26/10: Nga lên tiếng về làn sóng biểu tình lớn ở châu Âu

VOV.VN - Nga được cho là đang sử dụng nhiều dòng máy bay chiến đấu với năng lực khác nhau, từ tiêm kích Su-57 thế hệ thứ năm đến MiG-35, để đối phó với các thiết bị bay không người lái (UAV) tầm xa của Ukraine.
Xem thêm: Thái Lan lo ngại biểu tình tại châu Âu ảnh hưởng đến thương mại
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VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin cho rằng làn sóng biểu tình gần đây tại Tây Âu là hệ quả từ điều mà ông gọi là những sai lầm của Liên minh châu Âu (EU). Ông nói thêm rằng các quốc gia châu Âu đang chật vật trong việc kiểm soát cuộc khủng hoảng di cư.
VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin cho rằng làn sóng biểu tình gần đây tại Tây Âu là hệ quả từ điều mà ông gọi là những sai lầm của Liên minh châu Âu (EU). Ông nói thêm rằng các quốc gia châu Âu đang chật vật trong việc kiểm soát cuộc khủng hoảng di cư.
VOV.VN - Thái Lan đang theo dõi chặt chẽ làn sóng biểu tình tại một số quốc gia châu Âu, đồng thời đưa ra cảnh báo đối với doanh nghiệp xuất khẩu và công dân trước những rủi ro có thể phát sinh nếu tình trạng bất ổn kéo dài.
VOV.VN - Thái Lan đang theo dõi chặt chẽ làn sóng biểu tình tại một số quốc gia châu Âu, đồng thời đưa ra cảnh báo đối với doanh nghiệp xuất khẩu và công dân trước những rủi ro có thể phát sinh nếu tình trạng bất ổn kéo dài.
VOV.VN - Ngày 24/10, hàng trăm nghìn người đã đồng loạt xuống đường trên khắp nước Pháp nhằm yêu cầu cải thiện sức mua, điều kiện giáo dục và dịch vụ công. Dù phần lớn các cuộc tuần hành diễn ra trong trật tự, nhưng căng thẳng và đụng độ đã bùng phát tại nhiều đô thị lớn vào cuối ngày.
VOV.VN - Ngày 24/10, hàng trăm nghìn người đã đồng loạt xuống đường trên khắp nước Pháp nhằm yêu cầu cải thiện sức mua, điều kiện giáo dục và dịch vụ công. Dù phần lớn các cuộc tuần hành diễn ra trong trật tự, nhưng căng thẳng và đụng độ đã bùng phát tại nhiều đô thị lớn vào cuối ngày.
VOV.VN - Hơn 400.000 người hôm qua (24/10) tiếp tục xuống đường tại nhiều thành phố của Pháp để bày tỏ lo ngại về chi phí sinh hoạt tăng cao và yêu cầu cải thiện các chính sách xã hội. Dù phần lớn các cuộc tuần hành diễn ra ôn hòa, đụng độ vẫn xảy ra tại Paris và một số thành phố lớn.
VOV.VN - Hơn 400.000 người hôm qua (24/10) tiếp tục xuống đường tại nhiều thành phố của Pháp để bày tỏ lo ngại về chi phí sinh hoạt tăng cao và yêu cầu cải thiện các chính sách xã hội. Dù phần lớn các cuộc tuần hành diễn ra ôn hòa, đụng độ vẫn xảy ra tại Paris và một số thành phố lớn.
VOV.VN - Ngày 23/10, các tổ chức học sinh trung học Pháp tiếp tục kêu gọi biểu tình sau cuộc gặp Tổng thống Emmanuel Macron, dù cho biết đã nhận được cam kết cải tổ hệ thống tuyển sinh đại học.
VOV.VN - Ngày 23/10, các tổ chức học sinh trung học Pháp tiếp tục kêu gọi biểu tình sau cuộc gặp Tổng thống Emmanuel Macron, dù cho biết đã nhận được cam kết cải tổ hệ thống tuyển sinh đại học.