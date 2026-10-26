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Thời sự quốc tế trưa 26/10: Nga lên tiếng về làn sóng biểu tình lớn ở châu Âu

Thứ Hai, 14:34, 26/10/2026
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VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin cho rằng làn sóng biểu tình gần đây tại Tây Âu là hệ quả từ điều mà ông gọi là những sai lầm của Liên minh châu Âu (EU). Ông nói thêm rằng các quốc gia châu Âu đang chật vật trong việc kiểm soát cuộc khủng hoảng di cư.

Xem thêm: Thái Lan lo ngại biểu tình tại châu Âu ảnh hưởng đến thương mại

PV/VOV.VN
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