Thời sự quốc tế trưa 26/11: Ukraine tuyên bố phá hỏng 5 chiến đấu cơ của Nga
Thứ Năm, 14:51, 26/11/2026
VOV.VN - Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết lực lượng nước này đã tập kích căn cứ không quân Savasleyka thuộc tỉnh Nizhny Novgorod của Nga, làm hư hại 3 máy bay MiG-31 và 2 máy bay Su-34. Kiev cũng tuyên bố tiếp tục tấn công hai nhà máy lọc dầu lớn của Nga tại tỉnh Samara.
VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner. người đồng thời là con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, mới đây cho rằng châu Âu nên cử một đại diện duy nhất để tham gia các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine.
VOV.VN - Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết lực lượng nước này đã tập kích căn cứ không quân Savasleyka thuộc tỉnh Nizhny Novgorod của Nga, làm hư hại 3 máy bay MiG-31 và 2 máy bay Su-34. Kiev cũng tuyên bố tiếp tục tấn công hai nhà máy lọc dầu lớn của Nga tại tỉnh Samara.
VOV.VN - Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết lực lượng nước này đã tập kích căn cứ không quân Savasleyka thuộc tỉnh Nizhny Novgorod của Nga, làm hư hại 3 máy bay MiG-31 và 2 máy bay Su-34. Kiev cũng tuyên bố tiếp tục tấn công hai nhà máy lọc dầu lớn của Nga tại tỉnh Samara.
VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Liên minh châu Âu (EU) chưa đưa ra lập trường đàm phán cụ thể về Ukraine nhưng lại yêu cầu Nga bỏ qua các lợi ích của Moscow, đồng thời cảnh báo cách tiếp cận này sẽ không giúp thúc đẩy tiến trình hòa bình.
VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Liên minh châu Âu (EU) chưa đưa ra lập trường đàm phán cụ thể về Ukraine nhưng lại yêu cầu Nga bỏ qua các lợi ích của Moscow, đồng thời cảnh báo cách tiếp cận này sẽ không giúp thúc đẩy tiến trình hòa bình.
VOV.VN - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner, nhận định xung đột Ukraine về thực chất đã trở thành cuộc chiến ủy nhiệm giữa các nước châu Âu hậu thuẫn Kiev và Nga, đồng thời cảnh báo nguy cơ xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát.
VOV.VN - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner, nhận định xung đột Ukraine về thực chất đã trở thành cuộc chiến ủy nhiệm giữa các nước châu Âu hậu thuẫn Kiev và Nga, đồng thời cảnh báo nguy cơ xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát.